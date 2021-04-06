فوضى في ليبيا.. خطف مدير أمن غرب البلاد

في مؤشر على استمرار تردي الأوضاع الأمنية وغياب سلطة القانون غرب ليبيا، خطف مسلحون مجهولون، الثلاثاء، مدير مديرية أمن مدينة زوارة، في ظروف غامضة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت مديرية أمن زوارة في بيان، أن مديرها العميد عماد الدين مسعود عزة خطف عندما كان في طريقه لأداء صلاة الفجر في أحد مساجد المدينة من قبل مسلحين مجهولين، وفق تعبيرها.

ردود فعل

فيما ندّد أهالي مدينة زوارة ومكوناتها الاجتماعية في بيان مصور بعملية الخطف من قبل مجموعات تدعي أنها أمنية ولديها حسابات خاصة، مطالبين الجهات التي قامت بخطفه بإطلاق سراحه فوراً من دون أي شروط.

كما حملوا وزارة الداخلية مسؤولية وعقبات خطفه بعيداً عن الإجراءات القانونية.

احتجاجا على ذلك، أغلقت مجموعة مسلحة تابعة للمدينة وموالية للمسؤول الأمني المخطوف مجمع مليتة النفطي المتواجدة به شركات إيطالية بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى ليبيا، من أجل الضغط على الجهات الرسمية للتدخل وإطلاق سراحه.

عمليات خطف سابقة

وتأتي هذه التطورات بعد مضيّ أكثر من أسبوع على خطف الناشط الحقوقي ورئيس مفوضية المجتمع المدني السابق فرع طرابلس، جمال عدس، من قبل مجموعة مسلحة، من دون معرفة دوافع هذه العملية أو مصيره.

يذكر أن مدن غرب ليبيا تقع تحت سيطرة عشرات الميليشيات المسلحة وعصابات التهريب المتنافسة التي تمارس عمليات الخطف والابتزاز والتصفية الجسدية كورقة ضغط للحصول على مصادر التمويل أو تنازلات سياسية.

وتعتبر هذه الميليشيات واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بتحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.