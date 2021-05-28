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تأكيد أوروبي على دعم ليبيا.. و"ملف الهجرة" أولوية

علم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

تأكيد أوروبي على دعم ليبيا.. و"ملف الهجرة" أولوية

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دبي - العربية.نت

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شدد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على أهمية دعم الحفاظ على الاستقرار في ليبيا على كافة المستويات الاقتصادية والأمنية، لاسيما في ملف الهجرة غير الشرعية.

ففي اجتماع ضم وزراء خارجية إيطاليا ومالطا والاتحاد الأوروبي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لاستقرار البلاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

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ولاحقا قالت المنقوش في مؤتمر صحفي إن المحادثات توصلت إلى حلول لمشكلات الهجرة، بالإضافة إلى الاتفاق على أن لتأمين حدود ليبيا الجنوبية الأولوية.

كذلك أضافت أن الاتحاد الأوروبي أكد دعم ليبيا بالموارد والتقنيات وكافة السبل المادية والمعنوية لحماية الجنوب الليبي.

تحديات كبيرة

في موازاة ذلك، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي أن تحديات كبيرة تواجه طرابلس على رأسها الهجرة غير الشرعية، مشدداً على وقوف الاتحاد والمجتمع الدولي إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف "نهتم بليبيا لأنها بلد يهم الجميع واستقراره يهمنا أيضاً ونحن مستعدون للمساعدة في تحقيق كل ما هو إيجابي لليبيا".

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيب (رويترز)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيب (رويترز)

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده تعمل على توطيد الشراكة في ملف الهجرة غير الشرعية مع ليبيا، مشيراً إلى وقوف بلاده إلى جانب ليبيا في دعم الاقتصاد وإعادة الاستقرار والتنمية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كذلك أضاف "نريد ليبيا الجديدة التي تولد الآن وأن نتشارك كاتحاد أوروبي في المساعدة على ذلك، الاتحاد الأوروبي يسعى للنهوض بمناطق الجنوب الليبي".

أما وزير خارجية مالطا فأكد أن الاستقرار تم تقويضه بسبب الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى استعداد بلاده للعمل مع ليبيا لحل كافة الإشكاليات بملف الهجرة غير الشرعية.

أرشيفية لمهاجرين في ليبيا
أرشيفية لمهاجرين في ليبيا

دعوة أممية

وكانت الأمم المتحدة دعت ليبيا والاتحاد الأوروبي إلى إصلاح عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، مؤكدة أن الممارسات الحالية تحرم المهاجرين من حقوقهم وكرامتهم، حين لا تؤدي إلى خسارة أرواحهم.

وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول عمليات البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين في المتوسط، أن السياسات والممارسات المطبقة "تفشل في إعطاء الأولوية لحياة وسلامة وحقوق الإنسان للأشخاص الذين يحاولون العبور من إفريقيا إلى أوروبا".

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