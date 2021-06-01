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المبعوث الأممي يلتقي حفتر.. مشدداً على إجراء الانتخابات

المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي المشير حفتر في بنغازي
المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي المشير حفتر في بنغازي

المبعوث الأممي يلتقي حفتر.. مشدداً على إجراء الانتخابات

اللقاء بحث أيضاً توحيد المؤسسة العسكرية وفتح الطريق الساحلي

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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في إطار المساعي الدولية الهادفة لإنجاح العملية السياسية في ليبيا، أكد المبعوث الدولي الخاص يان كوبيش، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وذلك خلال لقاء مع قائد الجيش الوطني خليفة حفتر في مدينة بنغازي.

كما ناقش اللقاء، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث عدداً من الملفات بحضور اللواء سليم رعد مسؤول الملف الأمني بالبعثة، أبرزها تخوفات قيادة الجيش من تعطيل الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية ودور الجيش ودعمه للمسارين السياسي والديمقراطي، بالإضافة إلى العراقيل أمام فتح الطريق الساحلي.

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حل الجماعات المسلحة

وقبل أيام وجه كوبيش انتقادات لاذعة لبعض الأطراف الليبية التي حاولت الخروج عن محور الاجتماعات في ملتقى الحوار السياسي المتعلق ببحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

المشير حفتر مع المبعوث الأممي إلى ليبيا
المشير حفتر مع المبعوث الأممي إلى ليبيا

بدوره، أكد حفتر، السبت الماضي، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وحل الجماعات المسلحة التي تنتشر في البلاد.

كما شدد على دور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وإطلاق العملية السياسية في ليبيا.

القاعدة الدستورية

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت دعت قبل أسبوع إلى عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة.

وفي 4 مايو المنصرم، أحال كوبيش مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي. ونص هذا المقترح على أن "يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة".

المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش(أسوشييتد برس)
المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش(أسوشييتد برس)

وكان الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، واختتم في 15 نوفمبر 2020، حدد تاريخ 24 ديسمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.

واليوم أيضا، أعلنت ألمانيا والأمم المتحدة، استضافة مؤتمر جديد بشأن ليبيا ببرلين في 23 يونيو، من أجل دفع محادثات السلام الليبية وتأكيد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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