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"عنف واغتصاب".. مهاجرات يروين معاناتهن في ليبيا

مهاجرون في ميناء تاجوراء (فرانس برس)
مهاجرون في ميناء تاجوراء (فرانس برس)

"عنف واغتصاب".. مهاجرات يروين معاناتهن في ليبيا

شهادات مروعة لمهاجرات اعتقلن في ليبيا وتعرضن للاغتصاب

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دبي - العربية.نت

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"هربتُ من كابوس نحو الجحيم" بهذه العبارة وصفت عائشة قصة احتجازها في ليبيا، بعد أن فرّت من حياة صعبة في غينيا بنية الهجرة إلى أوروبا لإيجاد حياة أفضل.

وهربت عائشة من غينيا في العام 2019 من عائلة زوجها وجيرانها الذين اعتبروا أنها عاقر أو ساحرة لأنها أجهضت خمس مرات، بينما كانت تعاني من مرض السكري، وفق ما روت لوكالة "فرانس برس".

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وانتاب اليأس المرأة الشابة الحائزة شهادة في "الفندقة"، إزاء النميمة والمشاكل العائلية، فأرادت "فقط أن تختفي" من بلادها. فتواصلت مع صديقة قديمة لها نجحت في بناء حياة في ليبيا، ومدتها ببعض المال لتلتحق بها.

وعن معاناتها في ليبيا، قالت عائشة "لم أر البلاد بتاتاً، فمنذ وصولي، تم سجني داخل غرفة، حيث كنت أشبه بعبدة".

كما لفتت إلى أنها كانت تجبر على ممارسة الجنس مع زبائن دون أي مقابل مادي، ولم ترَ صاحبة الغرفة سوى حين كانت تأتي لها بالطعام، على حد قولها.

المهاجرة عائشة من غينيا (فرانس برس)
المهاجرة عائشة من غينيا (فرانس برس)

"خسرت حياتي"

وسردت عائشة بعضاً مما عايشته وهي لا تزال ترتعش خوفا، قائلة إنها تفضل ألا تتذكر شيئا، مشيرة إلى أنها خسرت حياتها.

أما عن طريقة فرارها، فأوضحت أن رجلا ليبيا أنقذها بعد 3 أشهر من العذاب، من يدي تلك المرأة التي كانت تستغلها، بعد أن هدّد الأخيرة وأخرج عائشة، وأعطاها 300 دينار ليبي (حوالي 55 يورو).

كما وضعها في حافلة متجهة الى تونس حيث تحاول اليوم إعادة ترميم حياتها من خلال دراسة المعلوماتية، بالإضافة إلى تلقيها علاجاً من مرض السكري، حيث تمكنت من إنجاب طفلة سمتها ميرفاي نهاية العام 2020.

كذلك أوضحت أن حلم الهجرة إلى أوروبا لا يزال قائما، لكنها ترفض تماما العودة إلى ليبيا.

المهاجرة عائشة من غينيا (فرانس برس)
المهاجرة عائشة من غينيا (فرانس برس)

بدورها، تمكنت مريم من مغادرة بلادها ساحل العاج ومعها ألف يورو في اتجاه ليبيا عبر مالي ثم الجزائر. وكانت تأمل في تحصيل المال لتستطيع لاحقا الوصول إلى أوروبا، لكن أحلامها اصطدمت بقضبان السجن الذي قضت فيه ستة أشهر، وتمّ استغلالها جنسياً قبل أن تهرب نحو تونس في العام 2018.

وكما أوضحت المهاجرة البالغة 35 عاماً أنها عملت طيلة ستة أشهر في بيت عائلة ثم ركبت البحر من مدينة زوارة في غرب ليبيا.

عنف جنسي ضد الأطفال

من جانبها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الأمر وصل ببعضهن إلى "أخذ حقنة تمنع الحمل فعّالة لمدة ثلاثة أشهر" قبل انطلاقهن في السفر، بينما تسافر أخريات وبحوزتهن حبوب منع الحمل.

إلى ذلك، كشف مدافعون عن حقوق الانسان أن أطفالاً تعرضوا أيضاً للعنف الجنسي في هذه الأماكن.

وتنامت هذه الجرائم في ليبيا مع تأزم الوضع الأمني في البلاد منذ العام 2014.

فيما أغلقت السلطات في طرابلس ثلاثة مراكز للمهاجرين منذ عامين،

مهاجرون غير شرعيون في ليبيا (فرانس برس)
مهاجرون غير شرعيون في ليبيا (فرانس برس)

الأمم المتحدة تكافح الجرائم الجنسية

كذلك، قررت الأمم المتحدة في 2020 نشر عناصر حماية لمواجهة الجرائم الجنسية المرتكبة داخل مراكز الاعتقال وضد المهاجرين الذين يسكنون المدينة.

وفي 12 يونيو، تمّ اعتراض عدد قياسي من المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط واقتيد أكثر من ألف شخص منهم إلى مراكز الشرطة الليبية، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون المهاجرين.

ويروي العديد من المهاجرين أن ليبيا التي أصبحت منذ 2014، نقطة عبور نحو أوروبا، وهي في الواقع بلد العنف والتعذيب والخطف بالنسبة إلى المهاجرين غير القانونيين.

كما تشكل بالنسبة إلى النساء، مصدر خوف من التعرض للاغتصاب والبغاء القسري في ظل إفلات تامّ من العقاب.

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