اليونان توضح سبب رفض نزول وزيرها بطرابلس.. وخارجية الدبيبة تندد

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس رفض النزول من طائرته عند وصوله لمطار العاصمة طرابلس وغادر من حيث أتى دون تقديم إيضاحات.

وعبرت الوزارة في بيان، عن استيائها من هذا التصرف، وقالت إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش كانت في انتظار وصول نظيرها اليوناني في المطار وفقا للأعراف الديبلوماسية، بعد موافقة الحكومة على زيارته، رغم السياسات والمواقف الفجة والتصريحات غير المتزنة التي انتهجها الوزير خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية.

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وأضافت أن الوزير رفض النزول من الطائرة وغادر دون تقديم إيضاحات، مشددة على أنها "ستتخذ الإجراءات الديبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا سيادتها وهيبتها".

وكانت الخارجية اليونانية أعلنت أمس الأربعاء أن ديندياس سيتوجه إلى ليبيا اليوم الخميس للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، ورئيس البرلمان عقيلة صالح في بنغازي، إضافة لمسؤولين آخرين في الدولة.

ويعتقد أن رفض وزير خارجية اليونان النزول من طائرته في العاصمة طرابلس، هو رد فعل على السياسات الخارجية التي تتبعها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خاصة بعد توقيعها اتفاقا مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، عارضته بلاده.

وفي وقت سابق، اعتبر الوزير أن هذا الاتفاق "غير قانوني ويزعزع الاستقرار"، وقال في تصريحات متكررة إنه" لايحق لحكومة الدبيبة توقيع اتفاقيات دولية لأنها لا تمثل الشعب الليبي".

وذكرت قناة (فبراير) الليبية أن وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية استدعت سفير البلاد في أثينا بعد مغادرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس للعاصمة طرابلس دون استقبال اليوم الخميس.

وقالت القناة إن خارجية حكومة الوحدة استدعت القائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس على خلفية مغادرة دندياس لطرابلس.

وفي وقت لاحق، أفادت قناة (المسار) الليبية بوصول دندياس إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية نقلا عن مصادر بوزارة الخارجية بإلغاء لقاء دندياس والمنفي في طرابلس بعد وصوله للعاصمة الليبية. وقالت المصادر إن دندياس طلب أن تقلع طائرته فورا إلى بنغازي لأنه اشترط أن يلتقي المنفي "دون غيره".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية اليونانية، أن عدم نزول الوزير نيكوس ديندياس من الطائرة وإلغاء زيارته إلى العاصمة طرابلس، جاء بسبب خرق وزارة الخارجية الليبية للاتفاق القائم.

وأشارت إلى أن الزيارة تم تنسيقها مع المجلس الرئاسي، وأن اللقاء كان مبرمجا مع رئيس المجلس محمد المنفي، وليس مع حكومة الوحدة الوطنية و وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

في الأثناء، توجه الوزير اليوناني إلى مدينة بنغازي، اين سيلتقي مع رئيس البرلمان عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، إلى جانب مسؤولين آخرين.