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حفتر باتيلي
قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ومبعوث الأمم المتحدة لليبيا عبد الله باتيلي

باتيلي يطلع حفتر على خطة البعثة الأممية لإجراء الانتخابات

دبي - العربية.نت
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أكد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، أهمية دعم جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة لاستكمال القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان، إن باتيلي أطلع حفتر خلال لقاء في بنغازي على خطة البعثة الأممية في المرحلة القادمة والتي ستقود إلى الانتخابات.

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"خيبة أمل" للشعب

وكان باتيلي طرح مؤخرا أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، مبادرة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية، والتي تعذر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب الخلاف حول القاعدة الدستورية للتصويت.

وقال المبعوث الأممي إن من الممكن وضع خارطة واضحة بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام.

وحذر باتيلي من أن استمرار الوضع الحالي في ليبيا سيؤدي إلى "استمرار الانهيار الاقتصادي والاضطرابات السياسية والاجتماعية وانعدام الأمن"، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات في ديسمبر كانون الأول 2021 شكل "خيبة أمل" للشعب.

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