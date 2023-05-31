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حفتر والقذافي
سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر

لجنة 6+6: سيف القذافي وحفتر بإمكانهما الترشح لرئاسة ليبيا

العربية.نت، ووكالات
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أعلنت مصادر في لجنة "6+6" الليبية، التي تضم أعضاء من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، يستطيعان الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية المزمع عقدها أوائل العام المقبل.

ونقلت قناة "الحدث" عن مصادرها، أن لجنة "6+6" لا تستبعد احتمال ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر في الانتخابات المقبلة".

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كانت لجنة "6+6" الليبية، التي انعقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، قد توصلت في 30 من مايو/أيار الجاري إلى توافق حول أهم نقاط الخلاف بين البرلمان ومجلس الدولة، بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات، حيث سيُسمح لهم بالترشح في الانتخابات والعودة إلى الخدمة في حال عدم فوزهم.

كما تقرر عدم السماح بالترشح لمن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة، كما حددت اللجنة مواعيد الانتخابات المقبلة، حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية في شهر ديسمبر من العام الجاري، أما الانتخابات الرئاسية، فستجرى في شهر يناير من العام المقبل.

كما اتفقت اللجنة على تشكيل حكومة مصغرة لمدة 6 أشهر، غير قابلة للتمديد، لتنظيم الانتخابات.

وجرت الاثنين الماضي اجتماعات ليبية ليبية وفق صيغة 6+6، في منتجع بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط، ودولية بهدف الوصول إلى صياغة قاعدة دستورية جديدة تمكن من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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