ألسنة اللهب تتصاعد.. بالفيديو حريق هائل بالمستشفى الدولي في ليبيا
السلطات الرسمية لم تتحدث عن وجود ضحايا كما لم تكشف حتى الآن عن سبب اندلاع النيران، التي تسببت في خسائر مادية كبيرة في البنية التحتية الصحية للمدينة
اندلع حريق كبير مساء اليوم الخميس، بمبنى المستشفى الدولي الليبي بمدينة بنغازي شرق البلاد، ما أدّى إلى احتراق عدد من الطوابق.
والتهمت النيران جزءا من المبنى، وفق ما أظهرته لقطات وصور مرعبة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت أيضا تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان، التي غطت سماء المدينة، بينما سارعت سيارات الإسعاف إلى إجلاء المرضى المقيمين داخل المستشفى، وكذلك الإطار الطبّي، في حين تتواصل جهود رجال الإطفاء لإخماد الحريق.
ولم تتحدث السلطات الرسمية عن وجود ضحايا، كما لم تكشف حتى الآن عن سبب اندلاع النيران، التي تسببت في خسائر مادية كبيرة في البنية التحتية الصحية للمدينة.
وعقب اندلاع الحريق، أعلن مستشفى بنغازي التخصصي استعداده لاستقبال الحالات الطارئة القادمة من المستشفى، داعيا فرق الإسعاف والطوارئ للتوجه لنقل كافة الحالات الموجودة بغرف العناية والإيواء.
والمستشفى الدولي الليبي بمدينة بنغازي، يعتبر من أهم المؤسسات الصحية الحكومية بالبلاد، حيث يضم العديد من العيادات في مختلف التخصصات الطبيبة ومنها طب الأسنان والعيون والأمراض الجلدية وجراحات التجميل والترميم، بالإضافة إلى باقي التخصصات في مجال الطب العام.
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