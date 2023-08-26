المبعوث الأممي: استمرار الانقسام في ليبيا "قد يخلق وضعا تفقد فيه سيادتها"
باتيلي قال إن القوانين التي وضعتها لجنة (6+6) حول الانتخابات قد تكون غير قابلة للتطبيق بصيغتها الحالية
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم السبت، أن وجود حكومتين في البلاد يزيد القلق حول مستقبلها، داعياً إلى طي صفحة "الانقسام والصراع".
وقال باتيلي في مقابلة مسجلة لمركز أخبار الأمم المتحدة إن استمرار الانقسام في القيادة السياسية والأمنية والعسكرية "قد يخلق وضعاً تفقد فيه ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها".
وأضاف باتيلي أن استقرار ليبيا يصب في صالح المنطقة بأكملها، مشيرا إلى ضرورة إجراء الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2021.
وأوضح باتيلي أن الليبيين يريدون إجراء الانتخابات "لأنها الوسيلة الوحيدة لإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة".
إلا أن المبعوث الأممي لفت إلى أن القوانين التي وضعتها لجنة (6+6) حول الانتخابات قد تكون غير قابلة للتطبيق في صيغتها الحالية، مشيرا إلى أنها بحاجة للتعديل.
وقال باتيلي "عندما يتم الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية سنتمكن من وضع خارطة طريق للوصول للانتخابات".
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