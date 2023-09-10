هلع في ليبيا من ارتفاع أمواج البحر.. وإخلاء للفنادق

استعداداً لوصول آثار الإعصار "دانيال" المرتقب، شهدت ليبيا استنفاراً تاماً خلال الساعات الماضية.

⚠️ الرياح تسبب في تماس كوابل أعمدة الكهرباء وتقطع التيار عن بعض المناطق و الشركة تدعو المواطنين للإتصال والإبلاغ وعدم الاقتراب من أي أسلاك أو أعمدة معطوبة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/KwI1kpcmii — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 10, 2023

فبعد إغلاق 3 موانئ رئيسية في البلاد لمدة 3 أيام، عمدت القوات المسلحة ولجنة الطوارئ إلى إخلاء عدد من الفنادق القريبة من الشواطئ.

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ومن ضمن تلك الفنادق، أفرغ فندق جليانة على شاطئ بنغازي من الزبائن. ونقل نزلاؤه إلى فنادق أخرى بعد تحذيرات من ارتفاع موج البحر والرياح الشديدة اليوم الأحد.

فيما انتشرت مقاطع مصورة تظهر المياه تغرق الشوارع في عدة مناطق ليبية.

كما تناقل الليبيون على مواقع التواصل مشاهد مرعبة لرياح عنيفة، محدثة "تماساً كهربائياً" في محولات الكهرباء بعدد من الأحياء.

عواصف وأمطار

أتى ذلك، بعدما رفع المسؤولون في شرق وغرب البلاد درجة التأهب القصوى، استعدادا للأمطار والرياح المتوقعة.

إذ أكد متحدث باسم الجيش الوطني الليبي رفع درجة استعداد وجاهزية قواته لمواجهة العواصف.

في حين وجه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل فرق طوارئ. وكلف الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية "بتشكيل فرق استجابة سريعة" لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.

فيما طالبت بلدية بنغازي المواطنين والمقيمين فيها بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم نظرا للأحوال الجوية المتوقعة وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية.