حميد الشاعري يكشف مأساته مع فيضانات درنة: فقدت 800 شخص من قبيلتي
الشاعري، مغنٍّ وموسيقار، من مواليد 1961، في بنغازي في ليبيا، ولد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.
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كشف الفنان حميد الشاعري عن وفاة 800 شخص من أقاربه في ليبيا، بسبب إعصار دانيال.
وأوضح الشاعري، عبر حسابه على فيسبوك، أن 800 شخص ينتمون إلى قبيلته لقوا حتفهم في ليبيا بسبب إعصار دانيال، الذي حصد أرواح الآلاف خلال الأيام الماضية.
وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة، ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء".
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وتفاعل الكثيرون من محبي النجم الشهير مع منشوره المأساوي، معربين عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، داعين بالرحمة والمغفرة للضحايا.
وحميد الشاعري، مغنٍّ وموسيقار، من مواليد 1961، في بنغازي في ليبيا، ولد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.
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