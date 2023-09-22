انتشال 245 جثة من البحر في يوم واحد.. وإحصائية جديدة لوفيات غير الليبيين
تسبب الإعصار دانيال في سيول عارمة اجتاحت مناطق شرق ليبيا وأسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف، فضلا عن إلحاق أضرار شديدة بالبنية التحتية
أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، انتشال 245 جثة من مختلف المناطق البحرية بمدينة درنة، الخميس.
وقال في بيان على "فيسبوك"، إن فريق البحث والانتشال البحري التابع للمركز قام بعملية الانتشال بالتعاون مع خفر السواحل في بنغازي، وفرقة الضفادع البشرية، وفرق الإنقاذ والغطس المساعدة من دول عدّة.
وأشار البيان إلى إصابة أحد أفراد طاقم المركز، وجرى علاجه في مستشفى الوحدة.
إعادة الإعمار
دعت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الجمعة، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد في الأسبوع الماضي.
وذكر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد في بيان، أن حكومته تسعى لتنظيم المؤتمر في العاشر من أكتوبر تشرين الأول المقبل بمدينة درنة في شرق ليبيا.
وتسبب الإعصار دانيال في سيول عارمة اجتاحت مناطق شرق ليبيا وأسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف، فضلا عن إلحاق أضرار شديدة بالبنية التحتية.
الضحايا غير الليبيين
كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن إجمالي عدد الضحايا من المهاجرين والعمالة الوافدة الذين كانوا متواجدين بمدينة درنة عند وقوع الفيضانات بلغ 333 شخصاً.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن اللجنة قولها في بيان، إن عدد الضحايا من الجنسية المصرية بلغ 145 شخصاً، بينما بلغ عدد الضحايا من الجنسية السودانية 124 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
وأضافت اللجنة أن عدد الضحايا من السوريين بلغ 46 شخصاً من بينهم نساء وأطفال، مقابل 18 شخصاً كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية.
خسائر كهرباء ليبيا
كشفت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عن حصيلة الأضرار التي لحقت بمكوناتها في مدن درنة وسوسة والمخيلي والبيضاء جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة الشرقية.
ونقلت منصة "حكومتنا" عن المتحدث باسم الشركة وئام التائب قوله، إن عدد المحطات الأرضية المتضررة جراء الفيضانات والسيول بلغ 169 محطة، فيما بلغ عدد المحولات الهوائية الكهربائية المتضررة 3860 محولاً.
وأضاف التائب أن 4 خطوط نقل تتمثل في خطوط نقل أرضية ضغط منخفض 240 كيلومتراً/ و خطوط الضغط العالي 160 كيلومتراً، والخطوط الهوائية الضغط المنخفض 550 كيلومتراً، والخطوط الهوائية ضغط عالي 195 كيلومتراً قد تضررت جراء هذه الكارثة.
وأشار المتحدث باسم الشركة إلى إعادة الخدمة لـ 14 محطة جهد متوسط، مؤكداً استمرار فرق الشركة في إجراء عمليات الصيانة للشبكة الكهربائية.
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