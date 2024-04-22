عاصفة رملية تجتاح شرق ليبيا.. وتعطل حركة الطيران

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هبت عاصفة رملية قوية من الصحراء الكبرى عبر شرق ليبيا، الاثنين، تسببت بتعطيل حركة الطيران في شرق البلاد، وأدت إلى إغلاق المصالح الحكومية والمدارس.

وأعلنت السلطات في الشرق مساء الأحد، يومي الاثنين والثلاثاء "عطلتين رسميتين بسبب سوء الأحوال الجوية" في كافة الإدارات العامة، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

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كما صدرت تعليمات بوضع حواجز أمان وإنفاذ للقانون على الطرق العامة، لتنظيم حركة المرور وحركة الأشخاص في المناطق التي تكون الرؤية فيها ضعيفة.

تأهب في درنة

كذلك أُعلنت حالة التأهب في مدينة درنة شرق ليبيا، للوقاية وحماية السكان المتضررين الذين ما زالوا في حالة صدمة بعد الفيضانات القاتلة التي حدثت في سبتمبر 2023 وخلفت آلاف الضحايا والمفقودين وتسببت بنزوح أكثر من 40 ألف شخص، حسب فرانس برس.

إضافة إلى ذلك، هبت رياح عنيفة على مدن طبرق والبيضاء وأجدابيا في شمال شرقي ليبيا، جعلت الرؤية سيئة للغاية وأجبرت الناس على البقاء في منازلهم.

تعليق الحركة الجوية

وفي إجراء وقائي، تم تعليق الحركة الجوية الاثنين حتى إشعار آخر في جميع مطارات المنطقة، بما فيها مطار بنينا في بنغازي، حيث غطت المدرج طبقة سميكة من الرمال.

كما قال مدير المطار، صالح العمروني، لوسائل إعلام محلية، إن "جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا تم تأجيلها بسبب انعدام الرؤية وسوء الأحوال الجوية".

فيما يتوقع أن تصل سرعة الرياح المحملة بالرمال إلى حدود 60 أو 70 كلم في الساعة، وفقاً لوسائل إعلام محلية أيضاً.