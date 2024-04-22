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من الفيديو ويظهر القرد داخل المدرسة

قرد يقتحم مدرسة ابتدائية في ليبيا.. وصراخ وهلع بين التلاميذ

العربية.نت – منية غانمي
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تسلل قرد هارب إلى أسوار مدرسة ابتدائية بمدينة مصراتة، في مشهد نادر وطريف، وهو ما أثار الهلع والذعر بين الطلاب.

وبحسب المقطع المصور، تفاجأ طلاب مدرسة "خديجة الكبرى" بمدينة مصراتة، بظهور قرد يركض داخل الساحة وبين الأقسام ويعتلي المدارج، فيما بدا واضحا أنّه كان يريد اللعب معهم والاقتراب منهم، لكنّهم ركضوا هربا وخوفا منه، خشية الاعتداء عليهم.

القبض على القرد

وبعد ساعات من انتشار الفيديو، قبضت الشرطة المحلية على القرد وسلمته إلى المراكز المختصة، لتحديد المكان الذي أتى منه أو هوية صاحبه.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في ليبيا، حيث تكرر هروب الحيوانات من مالكيها في الفترة الأخيرة، الأمر الذي فتح نقاشا بشأن مدى قانونية تربية الحيوانات البرية داخل المنازل.

وقبل أيام، أعلنت الأجهزة الأمنية فرار نمر من صاحبه في مدينة مسلاتة الواقعة شمال غربي البلاد، أثناء محاولة التصوير معه، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين الناس، خاصة أنّه لا يزال يتجوّل بحرية إلى حدّ اليوم ولم يتم العثور عليه.

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت تربية الحيوانات البريّة والمفترسة في ليبيا، حيث كثيرا ما شوهدت أسود ونمور تتجوّل برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية، خاصة في مدينة مصراتة والعاصمة طرابلس.

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