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حدود تونس مع ليبيا
حدود تونس مع ليبيا

حكومة الدبيبة: سيطرنا على جزء كبير من الحدود مع تونس والجزائر

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي اليوم السبت أن قوات الحكومة سيطرت على جزء "كبير" من الحدود مع تونس والجزائر وإنها ستنطلق إلى الحدود الجنوبية.

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" تأمين وتنظيم معبر رأس جدير"

وأضاف الطرابلسي أمام تجمع لقوات الأمن بمطار طرابلس بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة "تم تأمين وتنظيم معبر رأس جدير الحدودي وننسق مع تونس لإعادة فتحه قريبا".

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"تأمين طرابلس بنسبة 80%"

كما أعلن "تأمين طرابلس بنسبة 80% وسنخليها بشكل كامل من المجموعات المسلحة في الفترة القادمة".

قمة تشاورية ثلاثية

وكانت تونس، قد احتضنت في 22 من أبريل قمة تشاورية ثلاثية جمعت الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

وتضمن البيان الختامي للاجتماع التشاوري الأول الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اتفاق قادة هذه الدول على "تكوين فرق عمل مشتركة يعهد إليها تنسيق الجهود لحماية أمن الحدود المشتركة من أخطار وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وفق مقاربة تشاركية".

وشدد البيان الختامي على "الرفض التام للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

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