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طلبوا فدية.. القبض على عصابة خطفت طفلاً في ليبيا

العربية.نت - إسلام يونس
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تمكنت الأجهزة الأمنية في ليبيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي قام بخطف طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مدينة بنغازي، بهدف إرغام عائلته على دفع فدية مالية قدرها 20 ألف دولار.

الطفل المختطف
الطفل المختطف

وأوضح مكتب النائب العام، أنه بعد تلقي نبأ خطف الطفل محمد أحمد إدريس (تشادي الجنسية) من منطقة الكويفية في بنغازي، لغرض إرغام أهله على دفع فدية مالية قدرها 20 ألف دولار، تولى قسم شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، مهمة تقديم المعلومات اللازمة لإجراءات الاستدلال، حيث قادت أعمال الدعم الفني إلى تحديد هوية الجناة.

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ونشر مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يظهر تعرض الطفل إلى عملية تعذيب قاسية من قبل التشكيل العصابي، الذين قاموا بوضع مسدس على رأسه وركله بالقدم.

وتمكن قسم الإدارة العامة للبحث الجنائي – بنغازي، من إلقاء القبض على التشكيل العصابي وتخليص الضحية، وذلك في غضون 12 يوماً من وقوع الحادثة التي سُجّلت في 15 أبريل 2024.

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