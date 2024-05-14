الدبيبة يشكل قوة أمنية بصلاحيات واسعة.. تعرف إليها

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في خطوة اعتبر مراقبون أنها تهدف إلى تعزيز وحماية سلطته، قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إعادة تنظيم "قوة التدخل والسيطرة"، وجعلها تابعة لمجلس الوزراء، على أن يتولى رئاستها والإشراف عليها.

فقد منح الدبيبة هذه القوة صلاحيات واسعة، ما أثار مخاوف من زيادة استقواء الميليشيات المسلحة وعدم القدرة على تفكيكها وسحب سلاحها.

ما هي هذه القوة؟

وبمقتضى القرار الذي نشر اليوم الثلاثاء، فإن هذه القوة هي هيئة مدنية نظامية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون الدبيبة رئيسها الأعلى في حالات الطوارئ والنفير، وتتلقى أوامرها منه مباشرة.

كما ينص القرار على أن المقر الرئيسي للقوة يكون في العاصمة طرابلس، ويعين آمرها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيسه، على أن تتولى مواجهة أي نشاط يخل بالأمن وتتخذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية وحماية المقرات السيادية والسفارات والبعثات في حالات الطوارئ.

حماية المنافذ الحدودية

وللقوة صلاحية التدخل لحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية بتكليف من رئيس الوزراء واستخدام ما تراه من وسائل مادية وتقنية وفنية لتنفيذ مهامها وإعداد وتدريب وتسليح منتسبيها.

كذلك لها صلاحية امتلاك أسلحة خفيفة ومتوسطة وغيرها مما تراه لازماً لتنفيذ واجباتها حسب المتطلبات.

يشار إلى أن هذا القرار أثار تساؤلات بشأن الهدف من تأسيس جهاز أمني جديد في ظل وجود عدد من الأجهزة المماثلة تتولى نفس المهام.





قرار الدبيبة قرار الدبيبة قرار الدبيبة

"حماية نفسه وسلطته"

فيما رجح مراقبون أن عملية إعادة تنظيم هذه القوة وجعلها بيد الدبيبة، يهدف من ورائها الأخير إلى حشد مزيد من الدعم العسكري لحماية نفسه وسلطته.

ويتعارض هذا القرار مع ما تعهد به وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، الذي أعلن سابقا أنه يجري العمل على إخلاء العاصمة طرابلس من كل التشكيلات المسلحة وذلك بعد شهر رمضان.

بينما لم تقدم السلطة أي خطة واضحة أو جدول زمني لتفكيك هذه الميليشيات.