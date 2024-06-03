بعد ضبط قائد فصيل مسلح.. اشتباكات بين ميليشيات متنافسة في ليبيا

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اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الأحد، داخل مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، بين ميليشيات متنافسة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد أنباء عن القبض على قائد أحد الفصائل المسلّحة.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بين تشكيلات تابعة لوزارة داخلية وأخرى تابعة لوزارة الدفاع، إثر القبض على أحد القيادات المسلحة ويدعى "عبدو الكابو" المطلوب لدى النائب العام، على يد ميليشيا منافسة.

كما سمعت على نطاق واسع أصوات الرماية، وتم حرق آلية مصفحة، وفقا لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّ إغلاق مداخل مدينة الزاوية، كما تم رصد انتشار تحشيدات عسكرية من الجانبين ببعض الشوارع، في ظلّ أوضاع مشحونة ومتوّترة، وسط دعوات لإعلان حالة الطوارئ.

وأعمال العنف، أحداث متكررة في مدينة الزاوية التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، الأمر الذي يثير قلق وانزعاج السكان المحليين، الذين خرجوا في أكثر من مناسبة في مظاهرات شعبية، للاحتجاج على تردي الوضع الأمني وللتنديد بتنامي ظاهرة جرائم القتل وضعف الأجهزة الأمنية الرسمية وبغياب أي دور للحكومة مقابل تغوّل الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وسيطرتها على كل المرافق.

كما يقدم هذا التوتر الأمني دليلا واضحا على عجز السلطات في ليبيا على كبح جماح وكسر شوكة الميليشيات المسلحة التي تعتبر الأطراف الفاعلة والرئيسية في العنف المتصاعد بالبلاد، ويظهر إلى حد كبير فشلها في إصلاح قطاع الأمن، كما يبين إلى أيّ مدى يمكن أن يشكلّ الجمود السياسي مخاطر كبيرة تهدّد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية.