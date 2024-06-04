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من موقع الحادث

نازحون سودانيون ينجون من حادث سير مروع في ليبيا

الحادث أسفر عن إصابة نحو 28 شخصًا، بينهم 13 في حالة حرجة

العربية.نت - إسلام يونس
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تعرض نازحون سودانيون لحادث سير مروع في ليبيا، ما أسفر عن إصابة نحو 28 شخصًا، بينهم 13 في حالة حرجة.

تفاصيل الحادث

وكشف مدير مكتب جهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة إبراهيم بالحسن، للعربية.نت، أن الجهاز تلقى بلاغا عن وقوع حادثة انقلاب سيارة وسط الكثبان الرملية بالقرب من الحدود الليبية السودانية، وعلى الفور تم تجهيز فريق وسيارات إسعاف رفقة أفراد من كتيبة سبل السلام والاتجاه وسط الصحراء جنوب الكفرة بالقرب من جبل العوينات، قاطعين مسافة 700 كم مقسمة ذهابًا وإيابًا.

وقال بالحسن، إن "السيارة خرجت من دولة السودان متجهة إلى ليبيا برفقة سيارة أخرى تحملان ما يقارب عن 70 شخصا من النازحين، وتعرضت إحداها لحادثة أدت لانقلاب سيارة تحمل 35 شخصا وإصابة نحو 28 شخصا بينهم 13 حالة حرجة"، موضحا أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين اختلفت إصاباتهم ما بين كسور بالحوض والعمود الفقري وكسور بالأطراف وحروق.

من موقع الحادث
من موقع الحادث

وأضاف بالحسن، أنه بعد تقديم الإسعافات الأولية بموقع الحادث لعدد 35 مصابا، تم نقلهم إلى مستشفى الكفرة التعليمي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

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