الدبيبة يتهمّ مجلسي النواب والدولة بتعطيل الانتخابات للبقاء في السلطة

1 دقيقة للقراءة

هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أعضاء مجلسي النواب والدولة، واتهمهم بمحاولة التمديد لأنفسهم للاستمرار في السلطة وتعطيل الانتخابات، في وقت يضغط فيه المجلسان لتشكيل حكومة موحدة توصل البلاد للانتخابات.

وقال الدبيبة في تدوينة على صفحته بموقع "إكس"، إن أعضاء المجلسين أصبحوا يناقشون التمديد لأنفسهم واختراع مرحلة انتقالية جديدة، عوض التوافق على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ، أو التنديد بتزوير عملة بلدهم، أو إبداء موقف من اختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولا، وذلك في إشارة إلى النائب إبراهيم الدرسي الذي اختفى بظروف غامضة، منذ أكثر من أسبوعين في مدينة بنغازي شرق البلاد.

مادة اعلانية

هذا الهجوم الذي شنّه رئيس الحكومة، جاء ردا على اجتماع عقدته مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، مساء الخميس في مدينة مصراتة، اتفقوا خلاله على تشكيل حكومة جديدة وعلى إجراء الانتخابات على أساس القوانين المتفق عليها، وإطلاق عملية سياسية تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويرفض الدبيبة ترك منصبه، كما يعارض القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 وصادقت عليها السلطة التشريعية، ويقول إنّها فُصّلت على أشخاص بعينهم، مشدّدا على ضرورة إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة.

وهذه الخلافات المستمرة تظهر أن الأطراف الليبية لا تزال بعيدة عن التوافق والاتفاق وغير مستعدّة للدخول في عملية سياسية وتنظيم حوار، كما تبيّن أن البلاد لا تزال بعيدة عن تنظيم عملية انتخابية، بينما يعتبر جزء كبير من الليبيين أن هذه الصراعات هي "مناورات وحيلة" للبقاء في المناصب وتعطيل الانتخابات.