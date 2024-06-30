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ملتقى للتجميل يثير جدلاً في ليبيا.. وحكومة الوحدة تعلق

العربية.نت – منية غانمي
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أثار اجتماع لخبيرات تجميل في ملتقى تحت شعار "أرتستات ليبيا.. خطوة نحو التغيير"، جدلاً واسعاً في البلاد.

في التفاصيل، حضر الملتقى، الذي عقد أمس السبت بالعاصمة طرابلس، عدد كبير من المختصات في مجال التجميل من مختلف أنحاء ليبيا، حيث تم استعراض أحدث التقنيات والمنتجات.

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انتقادات واسعة

غير أنه أشعل وسائل التواصل الاجتماعي وتعرض لانتقادات واسعة، خاصة بعد أن تضمنت اللافتة الإشهارية للحدث إشارة إلى أن تنظيمه تم برعاية حكومة الوحدة.

وكتب الناشط زهير عبد السلام: "لا إعمار ولا تعمير ولا كهرباء ولا رواتب ورغم ذلك الحكومة تهتم بمراكز التجميل وتقول إن التغيير يبدأ من هنا".

بينما تساءل المدون وهاب الشريف: "هل بمثل هذه الفعاليات سيحدث التغيير؟".

إلا أن ردود الفعل المعارضة لتنظيم ملتقى حول التجميل، أغضبت الأوساط النسائية، حيث انتقدت الناشطة خديجة ماضي، هذا الرفض الشعبي، مشيرة إلى أن ما حدث هو "إهانة لكل خبيرات التجميل وفيه استفزاز لهن رغم أن لهن الحق في إقامة معارض وملتقيات للدفاع عن مهنتهن".

تحقيق وتحذير

فيما نفت حكومة الوحدة، في بيان، علاقتها بتنظيم أو رعاية الحدث، محذرة من استخدام شعارها من أي جهة كانت دون تنسيق مسبق.

في حين أعلن جهاز الأمن الداخلي في بيان، أنه فتح تحقيقاً مع القائمين على الملتقى، وتبيّن عدم وجود علم أو تنسيق من ممثلي حكومة الوحدة لرعاية هذه الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.

كما حذر جميع شركات الطباعة وذوي الاختصاص، بتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال طباعة شعارات خاصة بحكومة الوحدة أو الجهات التابعة لها واستخدامها دون إذن مسبق من جهات الاختصاص.

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