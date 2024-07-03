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صور متداولة لإحدى المسيرات التي تم تفكيكها لشحنها إلى ليبيا من 2
صور متداولة لإحدى المسيرات التي تم تفكيكها لشحنها إلى ليبيا
(2 صور)
الأزمة الليبية

إيطاليا تصادر مسيرتين تم شحنهما من الصين إلى ليبيا

السلطات الإيطالية عثرت على الطائرتين مفككتين في 6 حاويات بميناء جويا تاورو في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا

العربية.نت – وكالات
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قالت شرطة وهيئة الجمارك في إيطاليا، الثلاثاء، إن السلطات صادرت طائرتين عسكريتين مسيرتين صنعتهما الصين كانتا في طريقهما إلى ليبيا، إذ كانتا مخبأتين ضمن معدات لتوربينات الرياح.

وقال الشرطة وهيئة الجمارك في بيان مشترك إن السلطات عثرت على الطائرتين مفككتين في 6 حاويات بميناء جويا تاورو في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، وكانتا مخبأتين بين شفرات لتوربينات الرياح.

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وأضاف البيان أن السلطات صادرت الطائرتين نظراً لأن ليبيا التي تعصف بها حرب أهلية تخضع لحظر دولي على الأسلحة.

ويؤكد هذا البيان على ما يبدو تقريراً نشرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية الشهر الماضي أشار إلى أن عملية الاعتراض جرت في جويا تاورو في 18 يونيو بعد بلاغ من المخابرات الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن السلطات صادرت الطائرتين على متن سفينة حاويات قادمة من ميناء يانتيان بجنوب الصين كانت متجهة إلى ميناء بنغازي في شرق ليبيا.

وانزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وهي منقسمة حالياً بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.

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