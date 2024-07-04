الأمم المتحدة تدعو فرقاء ليبيا للانخراط بحوار يقود لانتخابات
القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري التقت الأربعاء رئيس البرلمان عقيلة صالح
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دعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بناء لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات والوصول إلى حلول توافقية بشأن القوانين الانتخابية موضع الخلاف.
جاء ذلك في لقاء جمعها، الأربعاء، مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، في اجتماع أكد فيه الأخير دعمه لعملية سياسية جديدة تسيرها الأمم المتحدة.
وملف تشكيل حكومة موحدة هو محل نزاع سياسي بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ترك السلطة وفسح المجال لحكومة أخرى، بينما يتمسك البرلمان بضرورة البحث عن بديل له.
وإضافة إلى ذلك، لا تزال القوانين الانتخابية محل جدل وتباين كبير منذ تعطل مشروع الانتخابات في ديسمبر 2021، بسبب خلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أدى إلى جمود سياسي بالبلاد.
وخلال الفترة الأخيرة، تجددت المحاولات والتحركات الدولية لدفع الليبيين إلى الخروج من حالة الجمود، من خلال الانخراط في حوار سياسي هادف ودون شروط مسبقة، باعتباره المسار الوحيد نحو الانتخابات.
وفي وقت سابق، تعهدت خوري بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية شاملة. كما أكدت التزام البعثة بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، ودعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء، والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار.
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