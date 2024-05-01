اقتحامات متكررة من فاغنر.. وموريتانيا تحصي خسائرها

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مازالت خروقات الجيش المالي ومجموعة فاغنر للحدود البرية الموريتانية شرق البلاد يثير استهجان الموريتانيين وقلقهم على حد سواء، وسط مطالبات بوضع حد لكل الاستفزازات التي يتعرض لها المواطنون.

فقد أعلنت موريتانيا عن تشكيل لجان لحصر الخسائر التي حدثت جراء التجاوزات الأخيرة من طرف فاغنر والجيش المالي ضد قرى شرق البلاد، مشيرة على لسان والي ولاية الحوض الشرقي إسلم ولد سيدي إلى أن الحدود الموريتانية المالية لم يتم ترسيمها حتى الساعة بين البلدين، ولا يمكن معرفة الحدود بشكل دقيق إلا بواسطة معالم متعارف عليها.

وأكد المسؤول أن موريتانيا قادرة على حماية حدودها ومواطنيها، ومستعدة لرد أي هجوم أو استفزاز، لكنها تفضّل التعامل بالحكمة وبالهدوء مع ما يحدث حاليا على الحدود الشرقية.

كما شدد على أن الجيش مستعد للتعامل مع أي تجاوز جديد يطال الحدود بكل حزم.

مقتل 50 موريتانياً

وعلى مدى 10 سنوات ماضية قتل أكثر من 50 موريتانيا بنيران الجيش المالي على الحدود المشتركة بين البلدين، كما عانى العشرات من عمليات الاعتقال التعسفي ومصادرة السيارات والمواشي.

وكانت قوة من ميليشيا فاغنر الروسية العاملة مع الجيش المالي قد دخلت منتصف الشهر الجاري الأراضي الموريتانية وتحديدا الحدود الجنوبية الشرقية واقتحمت قريتي "دار النعيم"، و"مد الله".

إطلاق نار واعتقالات

وبحسب مصادر محلية فإن المجموعة أطلقت أعيرة من النيران وقامت باعتقال أشخاص كانت تطاردهم تصفهم بالإرهاب من داخل أحد المنازل بقرية مد الله، وأصابت ثلاثة أشخاص بجراح قبل أن تنسحب خارج الأراضي الموريتانية.

فيما أثار الحادث موجة احتجاجات وإدانات واسعة في موريتانيا، ما دفع قيادة الجيش إلى طمأنة سكان المنطقة الحدودية بأن هذه التوغلات لن تتكرر مستقبلا وبأن الجيش قادر على حمايتهم.

يذكر أن موريتانيا ومالي تشتركان في حدود يبلغ طولها أكثر من ألفي كيلومتر، وبسبب غياب المراقبة الأمنية على الحدود الشاسعة تتوغل عادة عناصر الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش إلى داخل الأراضي الموريتانية بعد كل عملية ملاحقة يقوم بها الجيش المالي.