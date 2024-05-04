اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Mauritanian political party opposition cheif Ahmed Ould Daddah speaks during a press conference on May 3, 2012 in Nouakchott. Mauritania's opposition parties met to demand that Mauritanian President Mohamed Ould Abdel Aziz, a former coup leader, step down. Mauritania's opposition considers Aziz's administration to be a military regime. The former general took part in a 2005 coup and another in 2008, which saw him seize power. He became the president of a transitional authority, from which he resigned to contest and win 2009 elections, a move deemed a trick by the opposition. AFP PHOTO / Mohamed Ould Elhadj (Photo by Mohamed Ould Elhadj / AFP) RELATED CONTENT
الزعيم الموريتاني المعارض أحمد ولد داداه

موريتانيا.. زعيم المعارضة يدعم الرئيس الغزواني في الانتخابات

أحمد ولد داداه برر موقفه هذا بما وصفها بـ"حالة التصدع التي تعاني منها الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي"

نواكشوط - سكينة ابراهيم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أعلن الزعيم الموريتاني المعارض أحمد ولد داداه دعمه ومساندته للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 29 يونيو القادم. ودعا ولد داداه، الذي يرأس حزب تكتل القوى الديمقراطية، "كافة الغيورين على الوطن" وأطر الحزب ومناصريه للتعبئة من أجل فوز ولد الغزواني في هذا الاستحقاق.

وبرّر ولد داداه، الذي قاد المعارضة في موريتانيا على مدى ثلاثة عقود، قراره بما وصفها بـ"حالة التصدع التي تعاني منها الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي". كما قال إن قراره هذا جاء إدراكاً منه "لما تشكله هذه العوامل مجتمعة من مخاطر ومن مصدر قلق شديد لدى كل من يحمل الهم الوطني ويضع نصب أعينه المصلحة العليا للبلاد".

وقال في بيان أصدره إن قراره بدعم الرئيس ولد الغزواني في الانتخابات القادمة يأتي "في ظل الوضع السياسي الدقيق الذي تمر به موريتانيا اليوم وما يقتضيه من جعل الأولوية القصوى لدى كافة الموريتانيين تنحصر أساساً في صيانة الوحدة الوطنية والحوزة الترابية والحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي".

ولد الشيخ الغزواني يدلي بصوته في انتخابات عام 2019 (أرشيفية)
ولد الشيخ الغزواني يدلي بصوته في انتخابات عام 2019 (أرشيفية)
قبل رحيلها.. حسنة البشارية روت للعربية مسارها من الصحراء للعالمية الجزائر خاص قبل رحيلها.. حسنة البشارية روت للعربية مسارها من الصحراء للعالمية

وأكد ولد داداه أن دعم ولد الغزواني جاء "تقديراً منه لسياسة التهدئة بين السلطة والفرقاء السياسيين"، التي انتهجها الأخير منذ توليه مقاليد الحكم، وما استحدثه من "قطيعة واضحة مع ما كان متبعاً في هذا الصدد قبله"، وكذا مراعاة "لما أكده مجدداً من تشبث تام بالميثاق الجمهوري، نصاً وروحاً".

يأتي دعم زعيم المعارضة ولد داداه للرئيس الغزواني في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة إحداث تغيير ودعم أحد المرشحين الشباب في الانتخابات، كما جرى في الجارة الجنوبية السنغال.

وأعلن عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب ترشحهم للانتخابات، أبرزهم زعيم حركة "ايرا" الحقوقية بيرام الداه اعبيدي، الذي يترشح للمرة الثالثة، وكان قد حصل على نسبة 20% في انتخابات 2019. وضمن المتنافسين أيضاً حمادي ولد سيد المختار مرشح حزب تواصل، والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
كيف نجح الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن طوال نصف قرن في تخليد حب الوطن داخل قصائده؟ كيف نجح الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن طوال نصف قرن في تخليد حب الوطن داخل قصائده؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط