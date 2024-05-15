اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من موقع الحادث

"مناورة خاطئة حطمتها".. سقوط طائرة للجيش الموريتاني ومقتل طاقمها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سقطت، صباح اليوم الأربعاء، طائرة عسكرية تابعة للجيش الموريتاني، بعد لحظات من إقلاعها في مدينة أطار شمال البلاد ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين.

"فاغنر" تنشر مقطعاً لاقتحامها قرى شرق موريتانيا موريتانيا "فاغنر" تنشر مقطعاً لاقتحامها قرى شرق موريتانيا

وأكد الجيش الموريتاني في بيان صحافي تعرض إحدى طائرات التدريب العسكرية من نوع SF260، التابعة للمدرسة العسكرية للطيران في أطار لخلل فني أثناء رحلة تدريب روتينية، ما أدى لسقوطها وتحطمها على الفور.

مادة اعلانية

كما أسفر الحادث عن مقتل طاقمها المكون من النقيب الطيار سيد أحمد محمدن والطالب ضابط طيار سيدامين محمد العبد.

وأكد الجيش فتح تحقيق على الفور للوقوف على أسباب الحادث وحيثياته.

"مناورة خاطئة"

وكانت مصادر كشفت أن الطائرة العسكرية التي تحطمت كان على متنها نقيب وضابط متدرب، وفق ما نقلته صحيفة "صحراء ميديا" المحلية.

وقالت إن الأمر يتعلق بنقيب في المدرسة العسكرية بأطار، كان يتولى مهمة تدريب على قيادة الطائرات العسكرية.

كما أضافت نفس المصادر أن النقيب كان برفقته ضابط متدرب، وكانا يجريان حصة يومية للتدريب على قيادة الطائرات العسكرية.

ولم تكشف بعد تفاصيل ما جرى قبيل الحادث، إلا أن مصدراً أكد أن الطائرة العسكرية الصغيرة تحطمت إثر "مناورة خاطئة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
انهيار القطاع الزراعي في دارفور بسبب الحرب.. وقلة الأمطار تفاقم الأزمة انهيار القطاع الزراعي في دارفور بسبب الحرب.. وقلة الأمطار تفاقم الأزمة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط