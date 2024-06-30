مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الشرطة تحاصر مقر الحملة
الشرطة تحاصر مقر الحملة

موريتانيا.. الشرطة تفضُّ احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات

العربية.نت - منية غانمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

خرج مناصرو مرشح الانتخابات الرئاسية الموريتانية، بيرام الداه عبيدي، اليوم الأحد، في مظاهرات، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الأولية التي أظهرت فوز الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني بولاية ثانية منذ الدور الأول.

"موريتانيا.. وعود "خيالية" لمرشحي الانتخابات الرئاسية تثير السخرية موريتانيا "موريتانيا.. وعود "خيالية" لمرشحي الانتخابات الرئاسية تثير السخرية

وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات الموريتانية، تصدر الرئيس الموريتاني ولد الغزواني النتائج الأولية بحصوله على 55.8% من الأصوات، بعد تجاوز عملية فرز الأصوات نسبة 82%.

مادة اعلانية

بينما حصل منافسه الرئيسي بيرام ولد اعبيد على 22.2%، وخلفه المرشح حمادي ولد سيد المختار بحصوله على 12.9%، في حين بلغت نسبة المشاركة أكثر من 50%.

إشعال إطارات

وأشعل المحتجون إطارات السيارات في بعض شوارع الولايات، معبرين عن رفضهم الاعتراف بنتائج الانتخابات، وذلك استجابة لدعوة أطلقها ولد اعبيد لأنصاره للنزول إلى الشارع والتظاهر السلمي، احتجاجا على ما اعتبره تزوير الانتخابات.

كما أكد على أنها لا تمثل خيار الشعب وأنّه لن يعترف بولد الغزواني رئيساً جديداً للبلاد، كما شكّك في حيادية اللجنة الوطنية للانتخابات.

قوات الأمن تتدخل

وتدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين، كما طوقت الشرطة المقر المركزي لحملة المرشح بيرام الداه عبيد في العاصمة نواكشوط، ومنعت أعضاء الحملة والمناصرين من الالتحاق به، كما تم نشر تعزيزات أمنية إضافية لاحتواء الاحتجاجات ومنع تصاعد أعمال العنف.

وأدلى الناخبون في موريتانيا بأصواتهم أمس السبت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي تنافس فيها 7 مرشحين، على رأسهم الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط