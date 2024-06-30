موريتانيا.. الشرطة تفضُّ احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات

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خرج مناصرو مرشح الانتخابات الرئاسية الموريتانية، بيرام الداه عبيدي، اليوم الأحد، في مظاهرات، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الأولية التي أظهرت فوز الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني بولاية ثانية منذ الدور الأول.

وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات الموريتانية، تصدر الرئيس الموريتاني ولد الغزواني النتائج الأولية بحصوله على 55.8% من الأصوات، بعد تجاوز عملية فرز الأصوات نسبة 82%.

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بينما حصل منافسه الرئيسي بيرام ولد اعبيد على 22.2%، وخلفه المرشح حمادي ولد سيد المختار بحصوله على 12.9%، في حين بلغت نسبة المشاركة أكثر من 50%.

إشعال إطارات

وأشعل المحتجون إطارات السيارات في بعض شوارع الولايات، معبرين عن رفضهم الاعتراف بنتائج الانتخابات، وذلك استجابة لدعوة أطلقها ولد اعبيد لأنصاره للنزول إلى الشارع والتظاهر السلمي، احتجاجا على ما اعتبره تزوير الانتخابات.

كما أكد على أنها لا تمثل خيار الشعب وأنّه لن يعترف بولد الغزواني رئيساً جديداً للبلاد، كما شكّك في حيادية اللجنة الوطنية للانتخابات.

قوات الأمن تتدخل

وتدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين، كما طوقت الشرطة المقر المركزي لحملة المرشح بيرام الداه عبيد في العاصمة نواكشوط، ومنعت أعضاء الحملة والمناصرين من الالتحاق به، كما تم نشر تعزيزات أمنية إضافية لاحتواء الاحتجاجات ومنع تصاعد أعمال العنف.

وأدلى الناخبون في موريتانيا بأصواتهم أمس السبت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي تنافس فيها 7 مرشحين، على رأسهم الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني.