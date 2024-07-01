موريتانيا.. ولد الغزاوي يفوز بولاية رئاسية ثانية

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أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الموريتانية، اليوم الاثنين، فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية ثانية بعد حصوله على أكثر من 56% من الأصوات.

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، بأن لجنة الانتخابات نشرت النتائج بعد اكتمال فرز الأصوات عبر موقعها الرسمي، وتصدر "الغزواني" نتائج الانتخابات الرئاسية بنسبة 56.12%.

وحل المرشح بيرام الداه ولد اعبيد في المركز الثاني، بحصوله على 22% من الأصوات، وجاء ثالثاً مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار، بحصوله على نحو 13% من الأصوات.

الناخبون المسجلون نحو 2 مليون

وبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص، ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 55%، وفق الأرقام الرسمية الأولية.

وتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها ولد الغزواني، مع تعهد بتعزيز الاستثمار في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا التي تتأهب لبدء إنتاج الغاز الطبيعي.

ووعد الغزواني (67 عاما)، بتطبيق سياسات جاذبة للمستثمرين لتحقيق طفرة في السلع الأولية بالدولة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة يعيش الكثير منهم في فقر على الرغم من ثروتها من الوقود الأحفوري والمعادن.

وقال الغزواني بعد التصويت في العاصمة: "الكلمة الأخيرة هي للناخبين الموريتانيين. أُلزم نفسي باحترام اختيارهم".