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A member of the Moroccan special forces stands guard outside the Moroccan Central Bureau of Judicial Investigation (BCIJ) building during a press conference by the BCIJ's chief Abdelhak El Khayyam on September 14, 2015 in Rabat. Moroccan authorities said on September 14 that five alleged extremists have been arrested in the coastal city of Essaouira. AFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo by FADEL SENNA / AFP)
الأمن المغربي (أرشيفية)
تنظيم داعش

في عملية مشتركة.. توقيف متطرف في المغرب وآخر بإسبانيا

تمّ توقيف المتطرف بمدينة الناظور في شمال المغرب بالتزامن مع إلقاء قوات الأمن الإسبانية القبض على شريكه بمدينة ليريدا في شمال شرقي إسبانيا

العربية.نت
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أعلنت السلطات المغربية والإسبانية، الأربعاء، أنها أوقفت في عملية أمنية تمّت بالتنسيق بين البلدين متطرفاً في المغرب وشريكاً له في إسبانيا.

وقالت "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" المغربي في بيان إنّ قوات الأمن "تمكّنت من توقيف عنصر موالٍ لما يسمّى بتنظيم داعش، ينشط بين المغرب وإسبانيا".

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وأوضح البيان أن هذه العملية المشتركة مع الحرس المدني الإسباني تمّت "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكتين المغربية والإسبانية".

وبحسب البيان فقد تمّ "توقيف هذا العنصر بمدينة الناظور" في شمال المغرب "بالتزامن مع إلقاء" قوات الأمن الإسبانية "القبض على شريكه بمدينة ليريدا" (شمال شرقي إسبانيا).

مدينة الناظور (أرشيفية)
مدينة الناظور (أرشيفية)
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وفي مدريد، أكّدت متحدثة باسم الشرطة توقيف شخص بتهمة الإرهاب في ليريدا في إطار عملية مشتركة متواصلة مع المغرب، بدون مزيد من التفاصيل.

وبحسب البيان المغربي فإنّ "المشتبه فيهما كانا على صلة بعناصر تابعة لتنظيم داعش بالساحة السورية في إطار التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية بأوروبا، بناء على تعليمات قياديين بهذا التنظيم الإرهابي".

وأضاف البيان أنّ الموقوفين "كانا على تواصل مع شبكة للهجرة غير الشرعية من أجل الحصول على وثائق هوية مزوّرة لاستعمالها في إطار تنفيذ مشاريعهما الإرهابية".

ولفت البيان المغربي إلى أنّ النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب تتولى التحقيق في هذه القضية.

وفي السنوات الأخيرة أعلنت السلطات المغربية إحباط عدد من المخططات الإرهابين لتنفيذ هجمات في المغرب.

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