فيديو يفطر القلوب لمغربية تتحدث عن زوجها وأطفالها الأربعة تحت الأنقاض

تداول رواد مواقع التواصل فيديو يفطر القلوب لمغربية تتحدث عن زوجها وأطفالها الأربعة تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء الجمعة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، السبت، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة، وذلك بحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية. وأفاد الإعلام المغربي بوجود تعبئة كبرى بالمؤسسات الصحية ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال. وأفادت الداخلية المغربية بأن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ. وقد وصفت وسائل إعلام مغربية الزلزال بأنه أقوى زلزال يضرب المملكة، فيما ارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض بعدة مدن مغربية.

امرأة مغربية تتحدث عن وفاة زوجها وأطفالها الأربعة.



أسأل الله أن يلطف بهم ويعظم أجرهم ويصبرهم على ما أصابهم ويربط على قلوبهم ويشفي مرضاهم ويتقبل موتاهم شهداء ويجعل ما أصابهم تكفير ورفعة لهم في الدنيا والآخرة.



حفظ الله المغرب وأهل المغرب وعظم الله أجرهم 🇲🇦pic.twitter.com/FihqbX3fWH — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 9, 2023

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وجاء في بيان للوزارة السبت "إلى حدود الساعة السابعة صباحا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة". وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش.

وقال ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب ". وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز، وعلى عمق 18.5 كلم.



وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن قرى بالمناطق الجبلية جنوب غربي مراكش لا تزال محاصرة ومن الصعب الوصول لها.

وقال سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، إن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة، وكذلك أجزاء من سور المدينة العتيقة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو". وعرض التلفزيون المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد أثري وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

في وقت سابق من صباح السبت، قالت الوزارة في بيان "في حصيلة أولية... أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت". وأضافت "كما سجلت إصابة 153 شخصا... تم نقلهم إلى المستشفيات". وحدد البيان الرسمي مركز الزلزال في إيغيل بإقليم الحوز جنوب المغرب، مشيراً إلى أنه تم تسخير كل الوسائل والإمكانيات للتدخل والإغاثة.