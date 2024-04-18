بعد أيام من عيد الفطر.. أسعار اللحوم الحمراء تسجل ارتفاعا قياسيا بالمغرب

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شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا غير مسبوق وصل إلى مستويات قياسية في الأسواق المغربية بعد أيام من انتهاء عيد الفطر.

وأثار هذا الارتفاع في أسعار اللحوم تخوف أسر مغربية من تأثير هذه الزيادات على أسعار المواشي بمختلف أنواعها قبل شهرين من حلول عيد الأضحى.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات عبروا فيها عن امتعاضهم من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تراوحت بين 90 و100 درهم مغربي للكيلو غرام الواحد للحم العجل، وبين 110 و120 درهم للكيلوغرام الواحد بالنسبة الأغنام.

وبرر مهنيون في قطاع تجارة اللحوم هذه الزيادات بالجفاف الناجم عن غياب التساقطات المطرية ما تسبب بغلاء الأعلاف الحيوانية، على الرغم من الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للحد من مسلسل الزيادات.