عريس يغوص بحبيبته تحت الماء ويفاجئها بفعل غير مسبوق شغل المغاربة

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في خطوة غير مسبوقة في المغرب، قام عروسان بتجربة فريدة جمعت بين المغامرة والرومانسية بإقامة مراسيم حفل زفاف تحت الماء، على الساحل الغربي لمدينة تطوان المغربية، لتخليد لحظات زواجهما بطريقة مختلفة على غير العادة.

الفكرة الجريئة كانت من إبداع عريس مغربي وفريق نادي الغوص بشاطئ "الدالية" بين مدينتي طنجة وتطوان شمال المغرب، حيث تقدّم العريس بطلب مساعدة من فريق الغواص المحترف المغربي "رضوان بوحساين" وزملائه الذين رحبوا بفكرته ووافقوا على تقديم المساعدة.

وفّر الفريق كل المعدات والملابس وبزّات الغوص بالإضافة إلى طاولتين وكراسي وورودا، وبطاقة احتفال خاصة بقبول العروس للبس الخاتم المقدم من عريسها، جرى إنزال كل اللوازم وأثاث جلسة العروسين في أعماق البحر قبل نزولهما.

يقول رضوان بوحساين، رئيس مركز الغوص في حديثه "للعربية.نت" معلقا على التجربة، أن فريقه تلقى في البداية طلبا من العريس، "لقد بدا جادا في أنه يرغب في إنزال عروسه لأعماق البحر ليطلب يدها للزواج وبعدها سيقيم حفلا بين أسراب الأسماك ويلبس حبيبته الخاتم فاستجبنا لطلبه وفكرنا في حل لمساعدته".





وتابع بوحساين، "تجربة هذا العريس حصدت مشاهدات مذهلة في مواقع التواصل الاجتماعي، فتلقينا طلبات أخرى لخوض تجربة "طلب الزواج" تحت الماء، بدورنا حاولنا تطوير الفكرة وبدأنا في توفير معدات وبزّات بأعداد كافية، فهناك من طلب إقامة حفل زفاف كامل، بحضور عائلة العريس والعروس معا".

وأشار المتحدث إلى أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها في المغرب، إذ لم يسبق أن قام بها شخص من قبل، كما أن الفريق لا يطلب شروطا لحدود الآن لتجربتها، يكفي السلامة البدنية والصحية للشخص الذي سيغوص رفقة حبيبته أو خطيبته، والغواصون يوفرون كل شيء فضلاً عن توثيق الرحلة من بدايتها إلى نهايتها بكاميرات احترافية لتخليد الذكرى السعيدة.