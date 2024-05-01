فاطمة كشفت المستور.. جديد مدير تحرش بتلميذة في المغرب

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بعد الضجة التي أثارها في المغرب فيديو انتشر الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير مدرسة يتحرش بتلميذة، تمكنت الشرطة من توقيف مدير ثانوية التقدم بجماعة عين الشقف، التابعة لمديرية مولاي يعقوب، أمس الثلاثاء، إثر إصدار النيابة العامة المختصة مذكرة بحث في حقه.

أتى هذا التطور بعدما أمرت النيابة بإغلاق الحدود في موجه المدير المذكور ومنعه من السفر، إثر اختفائه عن الأنظار عقب تداول الفيديو الذي وثق تحرشه بالتلميذة داخل مكتبه.

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كشفت المسكوت عنه

وكانت الضحية فاطمة الزهراء كشفت في تصريحات للعربية.نت، أن المشتبه به دأب على التحرش بها منذ أن وطئت أقدامها الثانوية قبل ثلاث سنوات، وأن الأمر نفسه تعرض له عدد من تلميذات المؤسسة، وأنهن اخترن الصمت خوفا من الفضيحة ومن عدم تصديق أقوالهن.

يذكر أن وزارة التربية كانت تفاعلت مع تلك القضية إثر انتشار المقطع المصور، وأصدرت مديرية فاس مكناس، بلاغا توضيحيا تؤكد من خلاله تكليف لجنة مديرية مكونة من رؤساء مصالح ومفتشين تربويين للبحث والتقصي في موضوع التحرش الذي قد تكون تعرضت له التلميذة".

كما أوضحت في حينه أن "اللجنة المذكورة توجهت إلى المؤسسة المعنية، يوم الجمعة الماضي، لإنجاز تقرير في الموضوع"، مؤكدة أنه تم اتخاذ إجراء احتياطي بهذا الخصوص بناء على تقرير اللجنة.

كذلك أشارت إلى أنه تقرر توقيف مدير المؤسسة مؤقتا عن العمل، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي ضمانا للسير العادي للمؤسسة وإعفائه من مهام الإدارة التربوية بشكل فوري".

أتى ذلك، بعدما أثار فيديو تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب مند الجمعة الماضي يوثق لفضيحة تحرش جنسي ضحيتها تلميذة، من قبل مدير الثانوية ضجة واسعة في البلاد.