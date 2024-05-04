القضاء المغربي يبرئ طبيباً شهيراً من جريمة الاتجار بالبشر

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في إحدى ليالي شهر رمضان عام 2022، اهتز الرأي العام المغربي على واقعة القبض على الطبيب المغربي الشهير حسن التازي، بتهمة تكوين عصابة إجرامية للاتجار بالبشر.

وغادر التازي المعروف بـ"طبيب الفقراء" أسوار السجن، أمس الجمعة، بعد أن أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية، تفاصيل قضيته بصدور الحكم في حقه بالسجن ثلاث سنوات، مع سنتين نافذتين وواحدة موقفة التنفيذ، وبراءته من تهم المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر.

في المقابل، أصدرت المحكمة حكما على زوجته مونية بنشقرون بالحبس 4 سنوات، وعلى شقيقه عبد الرزاق التازي بالسجن 5 سنوات نافذة، مع إسقاط جناية الاتجار بالبشر على جميع المتهمين في القضية.

وتعود تفاصيل القصة إلى أبريل عام 2022، حين تفجرت قضية طبيب التجميل حسن التازي وعائلته وموظفي عيادته بعدما اتهمته النيابة العامة بجرائم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير والمشاركة في جمع تبرعات مالية من المتبرعين بغرض تسوية تكاليف طبية لعلاج حالة إنسانية معوزة.

وتمت ملاحقة المتهمين في ملف قضية "مصحة الشفاء" بتهم الاتجار بالبشر واستغلالهم ظروف المرضى الاجتماعية وهشاشتهم، واستدراج قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، لغاية النصب والاحتيال على شخصيات معروفة في المغرب، وفق ما أفادت الصحف المغربية.

وكانت ذات المصادر قد كشفت عن واحدة من خدع النصب والاحتيال التي كانت تستعملها زوجة الطبيب، من خلال ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة.