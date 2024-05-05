لغز خطف مغاربة في تايلاند..شقيقة محتجز تكشف "وادي جهنم"

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بعد انتشار أخبار عن خطف عدد من المغاربة، من قبل شبكات إجرامية دولية في تايلاند تتاجر بالبشر، تكشفت معطيات جديدة حول تلك القضية التي شغلت الرأي العام في البلاد على مدى الأيام الماضية.

فقد أفادت معلومات حصرية للعربية.نت بأن الشبان المغاربة احتجزوا في بورما وميانمار، من قبل ميليشيات في شرق آسيا.

فيما كشفت زهرة، شقيقة الضحية يوسف الذي فجر هذه القضية عبر فيديو نشره سابقا على حسابه الخاص في انستغرام، أن أخاها تعرض لشتى أنواع التعذيب والتنكيل، حتى أصيب بعدة كسور في أنحاء جسده.

كما أوضحت أن الخاطفين صادروا هاتفه النقال. وقالت شقيقة الضحية الذي ينحدر من مدينة أزيلال، إنه تمكن من التحدث معها مساء أمس السبت عبر هاتف شخص آخر، دون أن يتمكن من الخوض في تفاصيل أكثر حول مدى خطورة الضربات التي تلقاها، موضحة أن السبب في ذلك يعود إلى غضب هذه المليشيات التي تحتجزه من إقدامه على كسر جدار الصمت والحديث عن ما يقع هناك.

من تركيا إلى النمسا.. ثم تايلاند

وتعود تفاصيل القصة، حسب زهرة، إلى فبراير الماضي حين قرر يوسف القيام برحلة سياحية إلى تركيا، ثم إلى النمسا، حيث استقبله شخص مجهول يدعى "الحاج".

أما خلال إقامته في النمسا، فكانت والدة يوسف ترسل له المال كلما دعت الحاجة، حيث استمر الحال على ماهو عليه لمدة ناهزت الشهرين.

قبل أن تتفاجأ شقيقته باتصال منه يخبرها أنه توجه إلى ماليزيا ثم إلى تايلاند، حيث وعده شخص بالسياحة والعمل في نفس الوقت.

غير أنه صدم لاحقا بلقائه شخص اجديدا توجه به إلى بورما ثم إلى ميانمار، حيث وصف المكان بوادي جهنم.

وادي جهنم

ومتحدثة عن هذا "الوادي" المشؤوم، التقطت زهرة أنفاسها بصعوبة وهي تروي للعربية.نت معاناة شقيقها هناك. فقد وجد يوسف نفسه محاطا بعصابة مسلحة، أخبرته أنها اشترته وأنه الآن عبد لديهم، وإذا أراد الخلاص فيجب عليه دفع فدية بقيمة عشرة آلاف دولار عن طريق العملة الرقمية، حسب ما كشفت زهرة.وشكلت تلك المساومة على حياته صدمة لا تصدق بالنشبة ليوسف.

لكنه رغم ذلك، قام عند أول فرصة أتيحت له، بتسجيل فيديو طالباً نجدة أصدقائه، حيث أخبرهم أنه وقع أسيرا لميلشيات في ميانمار.

فيديو جديد

إلا أنهم لم يصدقوه، متسائلين كيف حصل على الهاتف إن كان محتجزا أو مختطفا. ما أجبر يوسف لاحقا على تسجيل فيديو آخر يشرح فيه حقيقة ما حصل معه، فانتشر المقطع بشكل واسع بين المغاربة على مواقع التواصل.

ما جر عليه غضب الميليشيات التي عرضته لشتى أنواع التعذيب وفق ما أكدت شقيقته.

كما شددت على أن أخاها ليس الضحية الوحيدة هناك وإنما يوجد حوالي ١٥٨ مغربيا، بينهم أشخاص لا يرغبون في العودة للمغرب لأنهم مطلوبون للعدالة، أو لأنهم يحصلون على مبالغ مهمة مقابل الخدمات المعلوماتية التي يقدمونها عن طريق العمل في التجارة الالكترونية أو عبر استدراج أشخاص آخرين للعمل أمام الحاسوب لساعات قد تصل إلى ١٧ في اليوم.

إلى ذلك كشفت زهرة، أن المكان، عبارة عن مستودع هائل يضم عددا من الوحدات وبعض الملاهي أيضا، فضلا عن الكازينوهات حيث يقضي "المحظوظون" وقت فراغهم هناك ويصرفون ما جنوه من أموال.

شابة وحيدة نجت

في حين أن كل من يرفض الانصياع لأوامر الميليشيات بمواصلة العمل أو استدراج أشخاص آخرين يخضع للتعذيب، وهو ما حدث مع شابة مغربية أيضا كانت تدرس البرمجة المعلوماتية في تركيا

حيث التقت بأحد الأشخاص في تركيا، وأقنعها بالسفر الى تايلاند لجني أرباح مضاعفة من خلال العمل في التجارة الالكترونية، قبل أن تجد نفسها في جحيم بورما.

ومع رفضها لطلبات العصابة تعرضت للتعذيب عن طريق الصعق الكهربائي.

هذا وأضافت زهرة أن الشابة المغربية تمكنت من العودة إلى بلادها بعد تدخل والدها لدى منظمة يرفض الافصاح عن اسمها، قائلا إن هذه المنظمة المجهولة توقفت عن إنقاذ المحتجزين هناك.فيما وجهت أسرة يوسف شكوى إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لمطالبتها بالتدخل العاجل والبحث عنه.

كما التمست الأسرة مساعدة الوزارة والتدخل للكشف عن مصيريوسف والمئات غيره من المغاربة.

سفارة تايلاند بالمغرب

يذكر أن سفارة تايلاند بالعاصمة الرباط كانت خرجت عن صمتها قبل يومين، موضحة أن حادثة استدراج الشبكات الاجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا، ظاهرة حديثة نسبيا، طالت مواطنين من العديد من دول العالم.

كما أكدت أنها تعمل مع الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها

كذلك، أشارت إلى أن "مجموعة من المواطنين من مختلف البلدان الأفريقية، وليس فقط المغرب، وقعوا ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية"، مضيفة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم. وختمت لافتة إلى أن التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية مستمرة.