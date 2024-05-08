الممثل التركي مرت إلتشنك يكشف سبب حبه للمغرب

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عبّر الممثل التركي الشهير مرت إلتشنك عن عشقه للمغرب، ورغبته المستمرة بزيارة هذا البلد، مشيراً إلى أن السر في ذلك هو التعامل بينه وبين المغاربة والحب المتبادل النابع من القلب وكذا التفاهم، وفق تعبيره.

وكشف الممثل التركي الشهير بشخصية "كمال"، في تصريح لـ"العربية.نت"، أنه أتى إلى المغرب من قبل وشارك في أكثر من مهرجان. كما قام بتصوير إعلان وفيلم أيضاً. كما وصف المهرجانات التي تقام في المغرب بالكبيرة جداً والجديرة بالاحترام.

شخصية "كمال"

وقال إلتشنك في حديثه لـ"العربية.نت"، على هامش حضوره مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط: "حب المغاربة لشخصية كمال بهذا القدر أعطاني سعادة كبيرة، ويشرفني حبكم لي من خلال هذه الشخصية، أنا أيضاً أبادلكم الشعور ذاته، شعب يتمتع بروح الإنسانية."

وتابع إلتشنك: "سعيد جداً بأن الشخصية الذي قمنا بتمثيلها كانت ناجحة، خاصة في نقل الصوت وطريقة الترجمة أيضاً، كانت جميلة ومحترفة".

ذكريات جميلة

واستحضر الممثل التركي ذكرى أول زيارة له للمغرب والتي كانت في مراكش، حيث قام بتصوير إعلان فيلم، كوّن خلالها أصدقاء كثُر. ووصف التجربة قائلاً: "في مجيئي الأول إلى هنا ظننت أنني سأشعر بالغربة، لكن على العكس تماماً لم يجعلوني أشعر بها أبداً. لأن الشعب المغربي قام باستضافتي بشكل راق وجميل جداً، كما أنهم شعب يكرم الضيف وقريبون من القلب كثيراً".

وكشف إلتشنك أن علاقته بالمغاربة تطورت لاحقاً، فقام بزيارة مدينتي أغادير والرباط ويعود كلما كانت الفرصة سانحة لزيارتها مجدداً.

الطبخ المغربي

وفي رأيه عن المطبخ المغربي، وصف إلتشنك الأكل المغربي باللذيذ جداً، وتناوله أكثر من مرة ويدأب على تجربته في كل زياراته للبلاد، حيث لم يخف حبه للأطباق المغربية وتنوعها لاسيما أصناف الحلويات. واعتبر أن المطبخ المغربي قريب من المطبخ العثماني، لافتاً إلى أنه لا يتذكر أسماء الأكلات كاملة لكنها تظل مفضلة لديه في كل زيارة.