اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
جثة(تعبيرية- آيستوك)
(تعبيرية - آيستوك)

بعد تحضير مراسيم العزاء.. مغربي يعود للحياة

العربية.نت - خديجة بوتشكيل
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قصة غريبة وقعت في مدينة سطات المغربية، خلال الساعات الماضية، أثارت الدهشة والذهول حيث عاد متوفى إلى أهله بعد تلقي العزاء وانطلاق إجراءات الدفن.

فقد بدأت القصة، حين قامت العائلة بنقل أحد أفرادها إلى المستشفى بالدار البيضاء، بعد وعكة صحية خطيرة ومفاجئة، لتلاقي العلاج والفحوصات الضرورية.

لغز خطف مغاربة في تايلاند.. شقيقة محتجز تكشف "وادي جهنم" المغرب حصري لغز خطف مغاربة في تايلاند.. شقيقة محتجز تكشف "وادي جهنم"

غير أن إدارة المستشفى، فاجأت أسرته بتسليم جثمانه، على أساس أنه فارق الحياة.

تحرك الجثمان

لتعود العائلة المصدومة إلى منزلها للبدء بالعزاء والدفن يوم مس الخميس، واستقبال المعزين فور انتشار خبر وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أقاربه.

بل نصبت الأسرة خيمة عزاء لاستقبال المعزين.

لكنها قررت لاحقا تأجيل الدفن حتى يصل أقارب المعني بالأمر، إلا أنها فوجئت بتحرك الجثمان.

تعبيرية من آيستوك
تعبيرية من آيستوك

ليتم فورا نقل الرجل إلى مستشفى الحسن الثاني في سطات ووضعه في الإنعاش، حيث لا يزال حيا تحت التنفس الاصطناعي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه الذي تشهده المدينة، بل تكرر 3 مرات سابقا. إذ حصلت نفس الواقعة مع امرأة وضعت داخل "تابوت"، إلا أن صراخها علا طالبة النجدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نجاح تجربة رائدة في علاج الصمم بالجينات نجاح تجربة رائدة في علاج الصمم بالجينات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط