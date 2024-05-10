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لقاح كورونا (تعبيرية)

سابقة في المغرب.. تعويض امرأة 250 ألف درهم بسبب أسترازينيكا

دبي - العربية.نت
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في سابقة تشهدها البلاد، أصدرت محكمة مغربية أول حكم من نوعه لتعويض امرأة تضررت من "مضاعفات لقاح كورونا".

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حكماً قطعياً يقضي بـ"دفع وزارة الصحة للمدعية التي أصيبت بشلل في الوجه تعويضاً قدره 250 ألف درهم (ما يعادل 25 ألف دولار أميركي) وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات"، وفق ما أفاد موقع "هسبريس" أمس الخميس.

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يونيو 2022

أتى ذلك عقب تعرض المدعية لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى، إثر تلقيها لقاح أسترازينيكا.

لتبادر في يونيو 2022 إلى التقدم بشكوى أمام المحكمة الإدارية.

فيما استغرق إصدار الحكم حوالي السنتين.

يشار إلى أن شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" كانت أقرت سابقاً في وثائق محكمة بأن لقاحها المضاد لكوفيد-19 يسبب آثاراً جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، حسب تقارير إعلامية.

"مصادقة اللجان العلمية المختصة"

فيما أكدت الحكومة المغربية، أمس، استعدادها لمناقشة جميع القضايا بما فيها موضوع اللقاح، فور اكتمال انتخاب اللجان البرلمانية.

كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي، أن اللقاحات التي تم استخدامها في المغرب "لا يتم العمل بها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة بهذا الموضوع"، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية.

سحب اللقاح من جميع أنحاء العالم

وكانت "أسترازينيكا" قد أعلنت الثلاثاء أنها بدأت سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم بسبب "فائض اللقاحات المحدثة المتاحة" منذ تفشي الجائحة.

كما قالت أيضاً إنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح فاكسيفريا داخل أوروبا، حسب رويترز.

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