غضب عارم في المغرب.. تحرش بطفلة وكاميرات وثقت فعلته

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خلال الساعات الماضية، انتشر فيديو مسرب بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، يظهر لحظة ترصد شاب لخطوات طفلة في إحدى البنايات السكنية بمدينة الدار البيضاء المغربية.

فقد أظهرت مقاطع الفيديو المثيرة للجدل تحرش المتهم بطفلة صغيرة، أمام منزلها، بعدما رصدته كاميرات المراقبة.

وفي التفاصيل، كانت الصغيرة البالغة من العمر 10 سنوات، ذاهبة للتسوق، غير أنها تفاجأت بشخص يتبعها إلى المصعد، متحرشا بها ومطالبا إياها بممارسة أفعال مخلة.

فيما ذكرت والدة البنت أنها صرخت فور نزولها من المصعد ووصولها أمام المنزل، ما ساعده على الهرب بسرعة من دون التعرف على هويته.





هتك عرض

ووفق المعلومات المتاحة، تقدمت عائلة الطفلة بشكوى للشرطة القضائية، مؤكدة أن ابنتهم تعرضت إلى هتك عرضها.

وحسب ما قالت والأم فإن السلطات المختصة، إلى حدود الساعة، لم تتفاعل مع جريمة التحرش التي تعرضت لها طفلتها، لأن المتهم غير معروف واختفى، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

في حين أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة، وفتحت النقاش مجددا حول عقوبة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وطالبت بعقوبات قاسية، خاصة أن عدد حالات التحرش الجنسي أصبحت في تزايد خلال السنوات الأخيرة.