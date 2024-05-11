اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
المغرب
من لقطات الكاميرا

غضب عارم في المغرب.. تحرش بطفلة وكاميرات وثقت فعلته

العربية.نت - خديجة بوتشيكل
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

خلال الساعات الماضية، انتشر فيديو مسرب بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، يظهر لحظة ترصد شاب لخطوات طفلة في إحدى البنايات السكنية بمدينة الدار البيضاء المغربية.

تيك توكر استدرجت الأطفال بلبنان لاغتصابهم.. فضيحة مدوية العرب والعالم خاص تيك توكر استدرجت الأطفال بلبنان لاغتصابهم.. فضيحة مدوية

فقد أظهرت مقاطع الفيديو المثيرة للجدل تحرش المتهم بطفلة صغيرة، أمام منزلها، بعدما رصدته كاميرات المراقبة.

وفي التفاصيل، كانت الصغيرة البالغة من العمر 10 سنوات، ذاهبة للتسوق، غير أنها تفاجأت بشخص يتبعها إلى المصعد، متحرشا بها ومطالبا إياها بممارسة أفعال مخلة.

فيما ذكرت والدة البنت أنها صرخت فور نزولها من المصعد ووصولها أمام المنزل، ما ساعده على الهرب بسرعة من دون التعرف على هويته.

من 2
(2 صور)

هتك عرض

ووفق المعلومات المتاحة، تقدمت عائلة الطفلة بشكوى للشرطة القضائية، مؤكدة أن ابنتهم تعرضت إلى هتك عرضها.

وحسب ما قالت والأم فإن السلطات المختصة، إلى حدود الساعة، لم تتفاعل مع جريمة التحرش التي تعرضت لها طفلتها، لأن المتهم غير معروف واختفى، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

في حين أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة، وفتحت النقاش مجددا حول عقوبة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وطالبت بعقوبات قاسية، خاصة أن عدد حالات التحرش الجنسي أصبحت في تزايد خلال السنوات الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
"العربية" ترصد معاناة آلاف الفلسطينيين العالقين جراء غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني "العربية" ترصد معاناة آلاف الفلسطينيين العالقين جراء غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط