فيديو مأساوي للحظة دهس 4 أشخاص بالمغرب

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انتشر مقطع فيديو مأساوي لحادثة دهس تعرض لها 4 أشخاص بمدينة أغادير وسط المغرب، من طرف سائق متهور قام بتغيير مسار سيارته بشكل مفاجئ من الشارع العام إلى الطريق الجانبي المخصص للمشاة.

وبحسب مقطع فيديو الذي وثّق الحادث يوم السبت، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، ظهر سائق السيارة وهو يقود مركبته باستهتار كبير وبتهور، حيث انحرف عن مساره ليصطدم بمجموعة من المشاة ويقوم بدهسهم دون أي اكتراث، ثم يواصل طريقه إلى الأمام لتصطدم السيارة بجدار مركز الشرطة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، حصل الحادث إثر خلاف مروري بين سائقين حول من له الأولوية في الشارع امتد على طول الطريق، حيث كان على متن المركبة الأولى شخصان، والثانية 4 أشخاص من بينهم فتاة، ليقرر الأخير تقديم شكوى إلى مركز الأمن، لكن صاحب السيارة الأولى لحق بهم وقام بدهسهم.

وتمكنت قوات الأمن من اعتقال الجاني الذي تبينّ أنه كان يقود السيارة وهو في حالة سكر، وتم نقل الضحايا الذين أصيبوا بجروح متفاوتة إلى المستشفى للعلاج، كما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث للكشف عن كافة ملابسات الجريمة، وتحديد دوافع الجاني، وتطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في الواقعة.

وينص القانون المغربي على أنّه إذا ثبتت مسؤولية السائق عن حادثة سير وتسبب للغير، عن غير عمد، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي 30 يوما، يعاقب بغرامة من 1200 درهم إلى 3000 درهم.

وإذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة، يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة أعلاه وبالحبس من شهر واحد إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.