المغرب.. اختفاء دواء من الصيدليات يهدد حياة مرضى الغدة الكظرية

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"كاين شي خبار على الدواء؟" سؤال بمجرد دخولك لمجموعتهم "الفيسبوكية" ستعاينه في منشورات استغاثة متواترة يجري نشرها في فترات متفرقة طيلة النهار من مرضى الغدة الكظرية في المغرب، الذين يواجهون أزمة صحية بسبب اختفاء دواء خاص بهم من الصيدليات، وندرة كمياته في المدن الكبرى.

ووصفت سمية بنطالب، إحدى المريضات، في منشور نداء على مجموعة تحمل اسم "مرضى الغدة الكظرية في المغرب"، أن "انقطاع دواء هيدروكورتيزون، يمكن أن يُحدث للمريض عدة مضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة"، مُفسرة أن الدواء هو بديل لهرمون "الكورتيزول" الذي ينظم عمل أعضاء معينة في الجسم.

ودعا متحدث آخر يدعى عمر بناني، في نداء استغاثة وجهه إلى القادمين من خارج المغرب، لمساعدة المرضى بجلب كميات ولو قليلة من أجل المساعدة وتخفيف الضرر، قائلاً: "إننا نعرف جميعاً أن انقطاع هذا الدواء يعني الموت البطيء".

حملة على مواقع التواصل

وتقوم عائلات المرضى منذ أسابيع بمحاولات مستمرة للتعريف بالمرض وبمعاناة المرضى جراء فقدان الدواء، وذلك بمنشورات على منصات "تيك توك" و"فيسبوك". وأوضحوا أن مرضى الغدة الكظرية في المغرب يعانون كل يوم بسبب اختفاء الدواء من الصيدليات، لاسيما بعدما أُخبروا من طرف مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة المغربية، أن الدواء غير متوفر حالياً وقد يتأخر الحل أو توفير بديل للدواء.

ووفق مقاطع فيديو نشرتها عائلات المرضى، الذين تتراوح فئاتهم العمرية بين أطفال وراشدين، أن مرضى الغدة الكظرية يعتمدون على عقار "هيدروكورتيزون" لتنظيم وظائف الجسم الحيوية كبديل لأحد أهم الهرمونات التي يفرزها جسم الإنسان، لضبط الاستجابة المناعية وضغط الدم ومستويات السكر ووظائف أخرى. ويؤدي نقص الدواء إلى حدوث أزمات قد تكون قاتلة، وفق تعبيرهم.