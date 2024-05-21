المغرب.. مشهد بطولي لشباب ينقذون طفلين من حريق

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في مشهد يحبس أنفاس المئات ممن شاهدوا الحادثة، نجح شباب مغاربة في إنقاذ طفلين صغيرين من الموت من شرفة النافذة، وذلك بتدخلهم السريع فور انتشار حريق بإحدى العمارات السكنية بمدينة تمارة المغربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو الذي يوثق تدخل مجموعة من الشباب لإنقاذ الطفلين من حريق مهول كاد يودي بحياتهما.

وأظهر الفيديو الشباب يقفون على حافة النافذة، ليلتقطوا الطفلين من الطابق الأخير بسبب نشوب حريق.

وفور انتشار الفيديو، عبر رواد مواقع التواصل عن دهشتهم لهذا الموقف البطولي وإعجابهم بشهامة الشباب الذين كادوا يتعرضون للموت، كما أشادوا بتصرفهم وسرعتهم البديهية التي أنقذت الطفلين من الموت.