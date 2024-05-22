فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد بطولي للحظة إنقاذ طفلين من قلب النيران بالمغرب

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو وثق لعمل بطولي قام به مجموعة من الشباب، الذين غامروا حياتهم من أجل إنقاذ طفلين من لهيب حريق نشب في منزل عائلتهما بمدينة تمارة الواقعة جنوب العاصمة الرباط.

وأظهر المقطع المصور، صعود عدد من الشباب فوق سطح العمارة السكنية التي اندلع فيها الحريق، بينما نجح أحدهم في القفز إلى شرفة نافذة المنزل المنكوب، وتكفل بإخراج الطفلين العالقين من مكان الحادث وكانا على وشك الاختناق، ليقوم البقية بسحبهما إلى أعلى المبنى، في مشهد يحبس الأنفاس، ونجحوا بالفعل في إنقاذ حياتهما، وذلك قبل وصول قوات الإطفاء لإخماد النيران.

وامتدح متفاعلون مع الفيديو سلوك الشباب الذي أظهر شجاعة وشهامة كبيرة، وحسن وسرعة تصرّفهم، وسط دعوات لتكريمهم وتوظيفهم في الوقاية المدنية جزاء لهم على المغامرة بحياتهم في سبيل إنقاذ الأرواح.

في هذا السياق، أشاد مدون يدعى "بني مسكين" بما فعلته المجموعة وكتب قائلا " يجب منح وسام شرف لهؤلاء الأبطال وإدخالهم للوقاية المدنية برتب محترمة، لأنهم يمتلكون الشجاعة والقوة والإنسانية".

وعلّق مدون آخر يدعى ياسين عبد الحق قائلا " شكرا لهؤلاء الشباب المثاليين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ آخرين وبشكل تلقائي، مقطع مؤثر ومنظر يعجز اللسان عن وصفه".