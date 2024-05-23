أكبر شبكة مخدرات بالمغرب.. بدء محاكمة "إسكوبار الصحراء"

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انطلقت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وذلك على خلفية ما بات يعرف بملف "إسكوبار الصحراء".

ويواجه المتهمان، وهما قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، اتهامات خطيرة تتعلق بالمخدرات والاتجار فيها، بالإضافة إلى تهم أخرى مثل التزوير والنصب واستغلال النفوذ.

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ"جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها".

بالإضافة إلى "المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، واستيراد عملات أجنبية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة".

كما قرر قاضي التحقيق متابعة عبد النبي بعيوي بتهم تتعلق بـ"المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، واستيراد عملات أجنبية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة".

حضور مكثف للمحامين

ووفق وسائل الإعلام المحلية فقد حضر الجلسة كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي من داخل القفص الزجاجي في القاعة رقم 8، وسط حضور مكثف للمحامين وعائلات المتهمين الذين يبلغ عددهم حوالي 26 متهما من بينهم متابعون في حالة سراح.

فيما من المقرر أن تستمر المحاكمة جلسات طويلة في الأيام القادمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث سيستمع القضاء إلى مرافعات ممثلي الدفاع عن المتهمين، قبل أن يصدر أحكاما في القضية.

شغلت الرأي العام

وتعتبر هذه القضية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المغربي في الوقت الحالي، نظراً لخطورة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، ومكانتهما البارزة في المشهد السياسي والرياضي المغربي.

تجدر الإشارة، إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد أعلن في ديسمبر الماضي، قرار قاضي التحقيق باعتقال 20 شخصا ووضعهم في أحد سجون الدار البيضاء، بعد استنطاقهم ابتدائيا، وظهور ارتباطهم بنشاط بارون المخدرات "المالي"، الشهير إعلاميا بـ "إسكوبار الصحراء".