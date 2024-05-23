اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من الفيديو
من الفيديو

فيديو مروع.. انهيار مبنى من 5 طوابق في المغرب

العربية.نت - خديجة بوتشكيل
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

انهار مبنى سكني مكون من 5 طوابق، اليوم الخميس، بحي بوركون، بمدينة الدار البيضاء المغربية، دون أن يخلف قتلى أو جرحى.

"لا خسائر بشرية"

وفور وقوع الحادثة، توجهت السلطات والأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ التابعة للحي إلى مكان العقار المنهار للبحث عن المفقودين، غير أن الانهيار لم يخلف أي خسائر بشرية لأنها كانت خالية من السكان.

مادة اعلانية

وتداول رواد مواقع التواصل بالمغرب، مقطعا مصورا يوثق لحظات انهيار العمارة الذي أصاب المارة بالهلع، وبدأوا بالفرار من تساقط الأنقاض عليهم في الشارع.

سبب الكارثة

وحسب ما تداولته وسائل محلية، فإن السبب وراء انهيار المبنى السكني، يعود إلى إصلاحات يجريها أحد مالكي محلات المأكولات السريعة في العمارة، الأمر الذي أدى إلى الكارثة.

فرض طوق أمني

وفق ذات المصادر، فقد فرضت السلطات المغربية طوقا أمنيا حول مكان انهيار العمارة، وفتحت تحقيقا في الواقعة لمعرفة الأسباب وراء حادثة هزت مدينة الدار البيضاء عشية اليوم.

يشار إلى أن الواقعة أعادت سيناريو فاجعة "بوركون"، التي كانت قد أودت بحياة عشرات الأشخاص وإصابة آخرين عام 2014.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إسرائيل ترفض طلب الأردن تمديد اتفاقية المياه لخمس سنوات وتمددها 6 أشهر فقط إسرائيل ترفض طلب الأردن تمديد اتفاقية المياه لخمس سنوات وتمددها 6 أشهر فقط
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط