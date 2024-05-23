فيديو مروع.. انهيار مبنى من 5 طوابق في المغرب

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انهار مبنى سكني مكون من 5 طوابق، اليوم الخميس، بحي بوركون، بمدينة الدار البيضاء المغربية، دون أن يخلف قتلى أو جرحى.

"لا خسائر بشرية"

وفور وقوع الحادثة، توجهت السلطات والأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ التابعة للحي إلى مكان العقار المنهار للبحث عن المفقودين، غير أن الانهيار لم يخلف أي خسائر بشرية لأنها كانت خالية من السكان.

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وتداول رواد مواقع التواصل بالمغرب، مقطعا مصورا يوثق لحظات انهيار العمارة الذي أصاب المارة بالهلع، وبدأوا بالفرار من تساقط الأنقاض عليهم في الشارع.

سبب الكارثة

وحسب ما تداولته وسائل محلية، فإن السبب وراء انهيار المبنى السكني، يعود إلى إصلاحات يجريها أحد مالكي محلات المأكولات السريعة في العمارة، الأمر الذي أدى إلى الكارثة.

فرض طوق أمني

وفق ذات المصادر، فقد فرضت السلطات المغربية طوقا أمنيا حول مكان انهيار العمارة، وفتحت تحقيقا في الواقعة لمعرفة الأسباب وراء حادثة هزت مدينة الدار البيضاء عشية اليوم.

يشار إلى أن الواقعة أعادت سيناريو فاجعة "بوركون"، التي كانت قد أودت بحياة عشرات الأشخاص وإصابة آخرين عام 2014.