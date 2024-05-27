المغرب.. هجوم واسع بعد توثيق لحظة وفاة التيك توكر الشهيرة "مي السعدية"

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صدمة على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد انتشار فيديو يوثق لحظة وفاة على المباشر لتيك توكر الشهيرة بـ"مي السعدية".

وانتقد رواد المنصات الاجتماعية تصرف ابنة الراحلة "مي السعدية" الذي اعتبروه غير إنساني ولا يمت لأخلاق واحترم حرمة الميت، واتهموها بالانسياق وراء الترند واستغلال الماسي والمتجارة بها.

وظهرت ابنة "مي السعدية"، في بث مباشر معلنة خبر وفاتها، وهي تصرخ وتبكي، ومنهارة في جنازتها، الأمر الذي عرضها لوابل من الانتقادات من متابعيها.

وتفاعلا مع الفيديو، على منصتي "إنستغرام"، و"الفيسبوك"، عبرت الفنانة المغربية نرجيس الحلاق عن غضبها من تصوير الجنازة وكتبت "هذا الأمر غريب ولم يعد يحتمل، لأن حرمة الميت فقدت الاحترام، ولم يتركوها تموت على راحتها، والعالم الافتراضي أصبح طريقه مخيف، اللهم سترك".

في ذات السياق، يرى أحد نشطاء الفيسبوك، أن "مي السعدية" تعرضت للاستغلال والمعاملة السيئة، وكانت ضحية للمقالب مستهترة لا تتألم مع سنها من ابنتها بالتبني، ولهذا لا تستغربوا من لايف".

فيما قالت، الإعلامية المغربية بشرى ضو، على حسابها بـ"الإنستغرام"، مع من نعيش، ومتى كان لك الوقت لذلك"، منتقدة كل من يتفاعل مع هذا النوع من المحتويات، مضيفة "يكفينا ذلك أنت تبحثين عن الشهرة ونحن لسنا حميرا".

"مي السعدية"، التي توفيت صباح اليوم الاثنين، كانت قد اشتهرت على "تيك توك" بفيديوهات طريفة وهزلية.