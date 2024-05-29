أشهر مشجع مغربي يمر بمحنة صحية.. ودعوات لمساعدته

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يمر رئيس جمعية مشجعي نادي الجيش الملكي لكرة القدم عزيز بنزهرة بمحنة صحية أقعدته في سرير المرض في العاصمة المغربية، وأبعدته عن مدرجات التشجيع.

واضطر الأطباء إلى بتر نصف ساق أشهر مشجع في المغرب، لنادي الجيش المغربي، على خلفية إصابته بمرض السكري.

وعزيز ابن حي يعقوب المنصور، أكبر حي شعبي في العاصمة المغربية الرباط، ارتبط تاريخيا بتشجيع الزعيم، لقب نادي الجيش الملكي المغربي لكرة القدم.

منزل متواضع

وبمبادرة من عبد العالي الرامي، الناشط الجمعوي في الرباط، ومن يوسف الشفوعي رئيس جمعية أمل سلا، في مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط، جرى تسليم دراجة كهربائية إلى رئيس مشجعي نادي الجيش الملكي لكرة القدم.

ولا يزال المشجع الأول لأشهر ناد لكرة القدم في العاصمة المغربية، يعيش في منزل متواضع في حي شعبي في الرباط، ويواجه صعوبات في الحياة،

ولكن يواصل رحلة تشجيع النادي في ملاعب العاصمة أو في تنقلاته عبر مدن المغرب.

ويشتغل عزيز في بيع السمك في محل صغير في سوق شعبي في حي يعقوب المنصور.

ويطالب أنصار نادي الجيش الملكي المغربي لكرة القدم بالتفاتة اجتماعية لصالح رئيس جمعية الأنصار لمساعدته في محنته الصحية.

ويبقى نادي الجيش الملكي المغربي لكرة القدم من أقطاب كرة القدم المغربية.