قصة نجاح استثنائية.. منتخب مغربي لكرة القدم لقصار القامة

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في جلسة شاي مغربي، في النصف الثاني من يوم ربيعي، في منزل العائلة في العاصمة الرباط، فتح أسامة الصغير، لاعب كرة قدم في المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة، والكاتب العام للجمعية المغربية لقصار القامة، دفتر قصة نجاح استثنائية.

ففي تصريحات خاصة بالعربية، يحكي لاعب كرة القدم لقصار القامة أن بداية قصة النجاح، انطلقت في سنة 2017؛ كأول منتخب عربي إفريقي آسيوي للعبة، لتكون أول خطوة للمشاركة في تظاهرات ومنافسات دولية، ولتقديم صورة مشرفة لكرة القدم لقصار القامة مغربيا ودوليا.

وخلال عملية صب الشاي المغربي، على طريقة المغاربة الشعبية، روى أسامة للعربية.نت أن ما بعد مشاركة المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة، في كوبا أميركا، في الأرجنتين، في سنة 2018، باعتبارها تنتمي إلى قارة تأسيس كرة القدم لقصار القامة عالميا، حمل أسامة مع رفاقه في المنتخب، مشروعا جديدا، لتحسين اللغة في المغرب، مع تحويله إلى دول أخرى، وأولها مصر.

كرة القدم لقصار القامة

قام أسامة، برفقة نزار بنقطاب، باعتباره عميد المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة، بزيارة مشتركة إلى مصر، فجرى وضع نسخة من المشروع الكروي لقصار القامة، بعد ما كان قصار القامة منسيين رياضيا عربيا.

وينفي أسامة أن يكون برفقة عناصر المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، معلنا أنهم من ذوي الهمم.

ففي سنة 2019، كثف أسامة، وصديقه نزار، تحركاتهما الميدانية، للمساهمة في تأسيس العديد من المنتخبات العربية، فظهرت منتخبات في العراق في سوريا وفي الأردن وفي فلسطين.



أسامة وقصة نجاح استثنائية أسامة وقصة نجاح استثنائية

مخططات تطوير لكرة القدم لقصار القامة

وفي سلة أحلام الجمعية المغربية لقصار القامة، المؤسسة للمنتخب المغربي لقصار القامة، بحسب اللاعب أسامة، استقطاب نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم لقصار القامة، في السنوات المقبلة، في النسخة الثانية، إلى الملاعب المغربية، بتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة.

وبعد تنظيم أول كأس إفريقية آسيوية لكرة القدم لقصار القامة، في المغرب، وفق اللاعب أسامة، سيجري تسيلم شرف تنظيم الدورة الثانية لدولة صديقة، ويبقى المغرب رائدا في كرة القدم لقصار القامة عربيا وإفريقيا.

وفي جديد كرة القدم لقصار القامة، ترتيبات لإطلاق بطولة جهوية احترافية، في كرة القدم لقصار القامة، لمزيد من الإشعاع للعبة مغربيا وعربيا وإفريقيا وآسيويا، وفق اللاعب أسامة.

ففي سنة 2024، انطلق قطار تأسيس أندية مغربية لكرة القدم لقصار القامة، في مدن طنجة ومكناس والدار البيضاء والعاصمة الرباط وفي مدينة أكادير.

مشاركات دولية بذكريات

وفي سنة 2021، شارك منتخب المغرب لكرة القدم لقصار القامة، في نسخة البيرو لكأس أميركا اللاتينية لكرة القدم لقصار القامة.

ومن بعدها 2023، جاءت المشاركة المغربية، بحسب ما رواه اللاعب أسامة للعربية، في أول نهائيات كأس العالم لكرة القدم لقصار القامة في الأرجنتين، وما إن دخل المنتخب المغربي إلى صالة الاستقبال الكبرى في مطار العاصمة بوينس آيريس، وجدوا ممرا شرفيا من المواطنين من كل جنسيات العالم، مع تصفيقات ترحيب، لأن أسود الأطلس جاؤوا من بلد بعيد، بعد 12 ساعة سفر.