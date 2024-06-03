مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الناجي المغربي يوسف
الناجي المغربي يوسف
خاص

أول صورة للناجي المغربي من قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار

الرباط - عادل الزبيري
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

حصلت "العربية" و"الحدث" على أول صورة للشاب المغربي يوسف من عاصمة تايلاند.

من هي كلوديا شينباوم.. أول رئيسة في المكسيك العرب والعالم من هي كلوديا شينباوم.. أول رئيسة في المكسيك

ويقضي يوسف أمزوز، المغربي المحرر من معسكرات عصابات الاتجار الدولي بالبشر في ميانمار، يوميات ترقب في عاصمة تايلاند، في انتظار استكمال الإجراءات للعودة إلى المغرب.

وبحسب الزهرة، شقيقة يوسف، فإن حالة شقيقها الناجي النفسية صعبة جدا، ويعيش وسط يوميات قلق، حيال موعد رحيله عن تايلاند في اتجاه المغرب.

8000 دولار

ودفعت عائلة الشاب المغربي مبلغا ماليا يقدر بـ 8000 دولار أميركي، لصالح حساب بالعملات الرقمية لإحدى عصابات الاتجار الدولي بالبشر في ميانمار، في مقابل إطلاق سراح ابنها.

الناجي المغربي يوسف
الناجي المغربي يوسف

وتحول يوسف إلى أيقونة حقيقية بسبب شجاعته في الكشف في سابقة من نوعها، عن جحيم يعيشه المغاربة في قبضة عصابات متوحشة متخصصة في الاتجار الدولي بالبشر في ميانمار.

عملة رقمية

وعن كيفية وصول الفدية المالية إلى الخاطفين في ميانمار، شددت الزهرة على أن العائلة حولت إلى حساب أخيها البنكي بطريقة نقدية عادية، ثم حولها إلى حساب صديق له في أوروبا، ومن ثم جرى تحويل الفدية إلى العملة الرقمية للخاطفين.

كما أعلنت شقيقة يوسف عن وجود 5 مغاربة آخرين جرى دفع فديتهم المالية، بمبلغ 8000 دولار أميركي لكل مخطوف، ولكن للأسف الشديد لم يتم إطلاق سراحهم، بعد أن جرى توهيمهم بأنهم حرروا فيما لا يزالون عند الخاطفين في ميانمار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط