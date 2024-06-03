أراد تصوير "وادي الجحيم".. اختفاء يوتيوبر شهير يشغل المغاربة

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بعد انتشار قضية "مغاربة ميانمار" الذين شغل اختطافهم كافة المغرب، اختفى يوتيوبر مغربي شهير زعم أنه توجه لتصوير ما يسمى بـ "المثلث الذهبي" أو "وادي الجحيم" أيضا، حيث توجد المعسكرات التي يحتجز فيها المغاربة.

فقد أكد والد اليوتيوبر آدم توفيق المعروف بـ"نيو بطوطة"، أن التواصل معه انقطع منذ أكثر من 11 يوما، حسب ما نقلت صحيفة "هسبريس"

شاب غير متهور

وقال والده توفيق هشام إن آخر تواصل معه كان بتاريخ 23 مايو حين كان في فيتنام، وأخبره بأنه متجه إلى لاهوس.

لكن من حينها لم يتواصل معه ولم تتلق العائلة أي إشارة على أنه متصل بالإنترنت وهو أمر غير معتاد.

كما أضاف قائلا : "أعرف أن ابني ليس متهورا ولم يسبق أن انقطع الاتصال معه بهذا الشكل منذ أن سافر خارج البلاد، وهذا ما أجده مقلقا للغاية".

من جهته، أشار اليوتيوبر المغربي أمجد رامي الذي كان برفقة آدم قبل اختفائه: "كان معي في فيتنام وعبر عن رغبته بأن يذهب إلى منطقة "المثلث الذهبي" حيث توجد المعسكرات التي يحتجز فيها المغاربة".

مخاوف تعرضه لخطر

كما أكد أن تلك المنطقة خطيرة ويتم سحب جواز السفر لدخولها وهو أمر مقلق جدا، مضيفا: "كل الخوف أن يكون تم احتجازه هناك".

أتى ذلك، فيما تتواصل معاناة المغاربة المحتجزين في ميانمار، والذين يقدر عددهم بالعشرات.

في حين كشف بعض الأهالي أن أبناءهم "يتعرضون في المحتجزات بميانمار لشتى أنواع التعذيب في الوقت الذي تطالبهم العصابات بأداء ما يصل إلى 100 ألف درهم (10 آلاف دولار تقريباً) كفدية وبشكل رقمي لضمان حرية أبنائهم".

والأحد الماضي، وجّه ائتلاف حقوقي مغربي يضم أكثر من 20 منظمة غير حكومية، رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، بينها وزارة الخارجية، من أجل التدخل العاجل للمساعدة في تحرير المغاربة المختطفين في ميانمار.

يذكر أن مجموعة من الشباب المغاربة وقعوا ضحية عصابات احتيال وعدتهم بوظائف مغرية في الخارج.

لكنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والإكراه على العمل في نشاطات غير مشروعة على الحدود بين تايلاند وميانمار، من قبل عصابات صينية، حسب ما أكدت سابقا معلومات للعربية.نت.